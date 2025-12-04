EN
Кадыров пообещал Путину заставить Европу извиняться

2 минуты чтения 17:37 | Обновлено: 18:58
Кадыров пообещал Путину заставить Европу извиняться

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ждет приказа о начале боевых действий против Европы от Владимира Путина. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Кадыров пообещал «не церемониться» с Европой в случае начала конфликта и заявил, что он закончится быстро и не в пользу начавшей его стороны. «Вы же не обидитесь на нас, если они сразу ДОБРОВОЛЬНО будут извиняться?» — обратился к Путину Кадыров.

Ранее Путин заявил, что Россия готова «прямо сейчас» к началу войны с Европой при условии, что конфликт будет инициирован самим Евросоюзом. При этом Путин отметил, что у России нет планов начинать войну против ЕС самостоятельно. 

В этом же заявлении он предположил, что такой конфликт, если он состоится, будет отличаться от российско-украинской войны. В конфликте против Киева Россия, по словам Путина, действует «хирургическим способом» — столкновение с Европой же может привести к тому, что Москве станет не с кем договариваться. 

СМИ со ссылкой на представителей стран НАТО отмечали, что в альянсе считают слова Путина блефом. По их мнению, политик понимает, что НАТО придет на помощь атакованным государствам-членам альянса. Заявления Путина в блоке посчитали не свидетельствующими о повышении вероятности начала конфликта. 

Также в НАТО отметили, что российская армия остается сильной, это связано также и с опытом ведения боевых действий против Украины. Однако в альянсе считают, что Москва уступает НАТО по потенциалу — у нее нет войск или возможностей достаточно объема, чтобы рассчитывать на победу. 

При этом в Европе идет активная подготовка к возможной войне с Россией, отмечал президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что ни одна из сторон не предпринимает реальных попыток начать переговоры, которые могли бы снизить напряженность в российско-европейских отношениях.

Фото:Alexander Nemenov / Reuters

