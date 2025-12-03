СМИ: в НАТО ответили на слова Путина о готовности к войне с Европой

В НАТО прокомментировали слова Владимира Путина о готовности России начать войну с Европой «прямо сейчас». Так, неназванный чиновник НАТО заявил, что в альянсе считают это высказывание блефом, передают «Европейская правда» и «Телеграф».

По мнению чиновника, заявление Путина не говорит о реальной опасности войны, поскольку тот понимает, что НАТО «чрезвычайно едино и консолидировано» в вопросе защиты союзников. Представитель альянса добавил, что Путин «понимает значимость Статьи 5».

«Путин может говорить, что он готов к войне. Но когда Путин что-то говорит, это часто оказывается неправдой. И в любом случае я не верю, что Владимир Путин готов к войне с Европой», — заявил чиновник во время брифинга в Брюсселе.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном Общество 21 минута чтения

По его словам, НАТО считает военные способности России достаточно высокими, в том числе из-за опыта войны в Украине, но Североатлантический альянс остается самым сильным военным блоком в мире, а у России «нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле».

Накануне Путин заявил после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что Кремль готов вступить в войну с Европой, но только в том случае, если она будет инициирована Брюсселем. Он добавил, что Москва не собирается начинать войну первой, но готова воевать «прямо сейчас».

Ранее председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянсу нужно агрессивнее реагировать на российские кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства беспилотниками и рассмотреть вариант «упреждающего удара» как оборонительного действия. При этом Драгоне подчеркнул, что такой шаг «далек от обычного образа мышления и поведения» членов НАТО.