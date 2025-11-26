EN
Экономика

СМИ сообщили о продаже российским миллиардером своей доли в «Лукойле»

08:23

Бывший вице-президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл», российский миллиардер Леонид Федун продал свою долю в ней. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника.

По их словам, речь идет о пакете примерно в 10% акций. Покупателем доли при этом стала сама компания, утверждает агентство. Согласно собственным подсчетам издания, рыночная стоимость проданного пакета составляет около семи миллиардов долларов.

По словам собеседников агентства, Федун решил избавиться от доли в «Лукойле» из-за своего резидентства в Монако.

В конце октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». После этого появились сообщения, что последняя ищет покупателя для своих зарубежных активов.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

В начале ноября о готовности стать их покупателем объявила швейцарская Gunvor. При этом ее глава Торбьерн Торнквист заверил журналистов, что потенциальная сделка предусматривает «полный разрыв» активов с продавцом, к которому они не вернутся даже после окончания войны в Украине.

Однако уже спустя несколько дней Gunvor отказалась от сделки под давлением американской администрации. Позже американская пресса писала, что главным условием, которое «Лукойл» ставит для потенциальных покупателей — это приобретение ее зарубежных активов единым пакетом.

Источники журналистов отмечали, что это ограничивает круг возможных приобретателей и предполагали, что в этой связи продажа состоится в два этапа. На первом покупатель, которым может стать крупная финансовая компания, приобретет зарубежные активы «Лукойла» единым пакетом, а на втором — распродаст их по частям заинтересованным покупателям.

