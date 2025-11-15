Мужчина избил жительницу случайной квартиры и выбросился из ее окна

В подмосковном Звенигороде в пятницу мужчина проник в квартиру местной жительницы, избил ее, а потом выбросился из окна ее квартиры, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным связанных с силовиками телеграм-каналов «112» и Baza, мужчина поднялся на восьмой этаж жилого комплекса «Ракитня», начал звонить в квартиры и звать Марину. Дверь в одну из квартир, в которой жила пенсионерка, оказалась открытой.
В СК подчеркнули, что мужчина не был знаком с пострадавшей. По данным Baza, у пострадавшей женщины пробита голова и сломан нос. После нападения ей удалось убежать и вызвать полицию, при этом нападавший залез на подоконник.
Прибывшим сотрудникам МЧС не удалось спасти мужчину. Он не отвечал при попытках с ним поговорить, а в какой-то момент, судя по видео очевидцев, сорвался с подоконника и держался за него руками. После этого один из спасателей попытался поймать мужчину за руку, но он сорвался вниз.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия и причинении вреда здоровью средней тяжести. Личность мужчины пока не установлена.
В ночь на 14 ноября в дагестанском городе Хасавюрт местный житель зарезал своего друга, находясь у него в гостях, и попытался убить членов его семьи. По данным «112», 34-летний Гасан Алиев начал приставать к жене Магомеда Ахмедова по имени Заграт, а потом напал на мужчину. После этого он ранил женщину и ее дочь, закрыл дверь на ключ и поджег дом. Пострадавшая пришла в себя и смогла вытащить дочь из огня.