Мужчина избил жительницу случайной квартиры и выбросился из ее окна

В подмосковном Звенигороде в пятницу мужчина проник в квартиру местной жительницы, избил ее, а потом выбросился из окна ее квартиры, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным связанных с силовиками телеграм-каналов «112» и Baza, мужчина поднялся на восьмой этаж жилого комплекса «Ракитня», начал звонить в квартиры и звать Марину. Дверь в одну из квартир, в которой жила пенсионерка, оказалась открытой.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

В СК подчеркнули, что мужчина не был знаком с пострадавшей. По данным Baza, у пострадавшей женщины пробита голова и сломан нос. После нападения ей удалось убежать и вызвать полицию, при этом нападавший залез на подоконник.

Прибывшим сотрудникам МЧС не удалось спасти мужчину. Он не отвечал при попытках с ним поговорить, а в какой-то момент, судя по видео очевидцев, сорвался с подоконника и держался за него руками. После этого один из спасателей попытался поймать мужчину за руку, но он сорвался вниз.

Запах убийцы Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам Криминал 17 минут чтения

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия и причинении вреда здоровью средней тяжести. Личность мужчины пока не установлена.

В ночь на 14 ноября в дагестанском городе Хасавюрт местный житель зарезал своего друга, находясь у него в гостях, и попытался убить членов его семьи. По данным «112», 34-летний Гасан Алиев начал приставать к жене Магомеда Ахмедова по имени Заграт, а потом напал на мужчину. После этого он ранил женщину и ее дочь, закрыл дверь на ключ и поджег дом. Пострадавшая пришла в себя и смогла вытащить дочь из огня.