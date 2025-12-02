EN
Экономика

Россиян предупредили о росте цен в начале 2026 года

2 минуты чтения 13:53

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов дал интервью РИА «Новости», в котором заявил, что пик инфляции в России в следующем году придется на первый квартал.

По его словам, «инфляционное давление» будет обусловлено повышением НДС до 22% и ослаблением курса рубля до 90 рублей за доллар. Эти же факторы, по мнению Пьянова, не позволят Центробанку значительно снизить ключевую ставку.

«Одним из макроэкономических эффектов 2025 года стало смещение риторики от безапелляционной борьбы с инфляцией и достижения таргета в 4% к концу 2026 года к тому, что достижение таргета нужно не любой ценой, а только лишь ценой недопущения рецессии в экономике», — заявил Пьянов.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Он прогнозирует, что в 2026-ом Центробанк не сможет достичь уровня инфляции в 4% по итогам года, но удержит ее на уровне примерно в 5% или чуть больше. Пьянов также добавил, что укрепление курса рубля помогает снизить инфляцию.

«А что негативно влияет на инфляцию, так это нерегулируемые услуги. Потому что на них курс влияет слабо, а затраты на трудовые ресурсы велики», — отметил зампред правления ВТБ. По его прогнозам, к концу следующего года ключевая ставка опустится до 13%, причем ее снижение будет плавным и произойдет скорее во второй половине года.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

Кроме того, Пьянов считает, что при высоких банковских ставках россияне будут редко брать ипотеку. «Рыночная ипотека будет очень дорогим и редким гостем. <…>  И когда ставки высокие, несубсидированную рыночную ипотеку мало кто берет, то есть при высоких ставках на стороне клиента будет низкий спрос», — пояснил банкир. По его мнению, когда ставки опустятся, банки будут проявлять особую осторожность при выдаче ипотек.

Ранее стало известно, что Пьянов написал пьесу в стихах, в которой говорилось о «тайном пакте» между Центробанком и российскими властями и о «безумных качелях» курса рубля.

