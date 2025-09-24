Минфин предложил повысить налоги

Министерство финансов России предложило повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Также чиновники захотели снизить порог выручки, при котором бизнес должен платить НДС, с 60 миллионов рублей до 10 миллионов.

Минфин объяснил, что новый налог нужен, чтобы покрыть военные расходы. «В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно законопроекту, льготная налоговая ставка НДС в 10% сохранится для социально значимых товаров. В эту категорию в том числе входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей.

Весной министр финансов Антон Силуанов пообещал оставить базовые условия российской налоговой политики без изменений до 2030 года. Соответствующее поручение в прошлом году Владимир Путин дал главе правительства Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В прошлый раз власти поднимали НДС в 2019 году.

Первым о планах российских властей повысить налоги из-за больших расходов на вторжение в Украину сообщило издание The Bell. Позднее эти планы подтвердили источники агентств Reuters и Bloomberg. По данным СМИ, это решение позволит чиновникам сдержать рост дефицита бюджета и сохранить российские резервы.

Один из собеседников The Bell отметил, что повышение НДС увеличит доход бюджета на один триллион рублей ежегодно. Источник Reuters объяснил, что сократить социальные расходы бюджета на такую сумму невозможно. «Можно срезать несколько миллионов, может, сотен», — сказал он.

Также Минфин предложил ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также обложить букмекерские конторы налогом на прибыль в размере 25%. По мнению чиновников, эти меры «обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу».