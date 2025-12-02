Банкир описал в стихах «тайный пакт» Центробанка с властями

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу в стихах «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой рассказал о возможном «тайном пакте», заключенном между российским Центробанком и исполнительной властью. С текстом пьесы и комментариями Пьянова к нему ознакомился РБК.

«Полагаю, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт. Такого не может быть, но кажется, что пакт есть», — заявил Пьянов.

По его словам, в «тайном пакте» могут быть прописаны целевой ориентир для инфляции на уровне 4% и сохранение жесткой денежно-кредитной политики ради замедления роста цен в стране и роста ВВП. Кроме того, Пьянов считает, что в пакте может быть положение о «заякоренности» инфляционных ожиданий.

В его пьесе о «тайном пакте» говорит Эльф, который требует от другого персонажа, Оберона, раскрыть подробности документа. Также в тексте говорится о «безумных качелях» курса рубля, а Эльф задает вопрос о том, каким курс будет в будущем.

Как отмечает РБК, неизвестно, кого именно подразумевал Пьянов под персонажами Оберона и Титании в своей пьесе. При этом прототипом Эльфа мог стать сам автор, поскольку в пьесе Титания ему напоминает о «перенесенных весной щелбанах» — в мае этого года Пьянов заключил «пари на 10 щелчков» с главой ВТБ Андреем Костиным по поводу снижения ключевой ставки.

«Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что “курс ненастоящий”», — добавил Пьянов в комментариях к пьесе.

РБК отмечает, что это не первый стихотворный текст, который выпускают в ВТБ. Так, летом банк подготовил «манифест рубля» в стихах. Кроме того, в прошлом году Пьянов написал прозаическое письмо к Деду Морозу и Снегурочке от имени «мальчика Димы из синей группы детсада», в котором высказал пять пожеланий на будущий год.