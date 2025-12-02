EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Банкир описал в стихах «тайный пакт» Центробанка с властями

2 минуты чтения 09:08 | Обновлено: 12:51
Банкир описал в стихах «тайный пакт» Центробанка с властями

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу в стихах «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой рассказал о возможном «тайном пакте», заключенном между российским Центробанком и исполнительной властью. С текстом пьесы и комментариями Пьянова к нему ознакомился РБК.

«Полагаю, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт. Такого не может быть, но кажется, что пакт есть», — заявил Пьянов.

По его словам, в «тайном пакте» могут быть прописаны целевой ориентир для инфляции на уровне 4% и сохранение жесткой денежно-кредитной политики ради замедления роста цен в стране и роста ВВП. Кроме того, Пьянов считает, что в пакте может быть положение о «заякоренности» инфляционных ожиданий.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В его пьесе о «тайном пакте» говорит Эльф, который требует от другого персонажа, Оберона, раскрыть подробности документа. Также в тексте говорится о «безумных качелях» курса рубля, а Эльф задает вопрос о том, каким курс будет в будущем.

Как отмечает РБК, неизвестно, кого именно подразумевал Пьянов под персонажами Оберона и Титании в своей пьесе. При этом прототипом Эльфа мог стать сам автор, поскольку в пьесе Титания ему напоминает о «перенесенных весной щелбанах» — в мае этого года Пьянов заключил «пари на 10 щелчков» с главой ВТБ Андреем Костиным по поводу снижения ключевой ставки.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

«Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что “курс ненастоящий”», — добавил Пьянов в комментариях к пьесе.

РБК отмечает, что это не первый стихотворный текст, который выпускают в ВТБ. Так, летом банк подготовил «манифест рубля» в стихах. Кроме того, в прошлом году Пьянов написал прозаическое письмо к Деду Морозу и Снегурочке от имени «мальчика Димы из синей группы детсада», в котором высказал пять пожеланий на будущий год.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже