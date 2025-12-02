Россиянина обвинили в изнасиловании подростка под наркотиками в секретной комнате кафе

В Перми 53-летнему местному жителю предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям, связанным с насилием в отношение несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Повязанные кровью На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду Криминал 29 минут чтения

По данным силовиков, задержанный владеет придорожным кафе, в котором была оборудована секретная комната с индивидуальным доступом. Следствие утверждает, что он приглашал туда несовершеннолетних девушек и склонял их к употреблению синтетических наркотиков.

В одном из эпизодов, по версии СК, он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей и изнасиловал ее. В другом — передал подростку наркотическое вещество безвозмездно. Таким образом, ему вменяют как минимум три эпизода склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, изнасилование, а также незаконный сбыт запрещенных веществ.

Бывший силовик убил королеву красоты Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится Криминал 13 минут чтения

Задержали мужчину в конце ноября. В этот момент он находился в квартире своей знакомой, где они вместе в течение нескольких дней употребляли наркотики. Во время «обысков в кафе, квартирах и частных домах» (судя по всему, речь идет не только об имуществе обвиняемого, но и о квартире его знакомой — прим. «Холода») были изъяты вещества, направленные на экспертизу, а также телефоны, компьютеры и другие носители информации.

Суд отправил обвиняемого под стражу. Следственный комитет считает, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям и просит возможных потерпевших связаться с ведомством.

Ранее в конце ноября жителя Подмосковья арестовали по подозрению в серии убийств и изнасилований молодых нянь. По версии следствия, девушек он находил на сайте объявлений по поиску работы и приглашал к себе домой. Некоторые из них признались, что он заставлял их силой употреблять наркотики.