Криминал

Курьер ударил ногой в лицо пенсионерке в подземном переходе

2 минуты чтения 23:20 2 декабря

Курьер ударил ногой в лицо пенсионерке в одном из подземных переходов Новосибирска, пишут «Осторожно, новости».

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Телеграм-канал также опубликовал видеозапись инцидента, произошедшего вечером 1 декабря. На ней видно, как мужчина обгоняет идущую перед ним пожилую женщину и без видимых причин бьет ей в лицо, после чего продолжает движение. Его лицо попало на камеру.

В пресс-службе регионального управление МВД в ответ на запрос «Осторожно,новости» ответили, что полиция еще не установила личность мужчины — правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

«Комсомольская правда» сообщает, что инцидент произошел в переходе под площадью Ленина. Произошедшее уже прокомментировал местный онлайн-ритейлер «Купер». Его пресс-служба заявила, что в момент инцидента мужчина не выполнял заказ, но компании удалось установить его личность. Она прекратила сотрудничество с ним и передала все данные в МВД.

Телеграм-канал «АСТ-54» сообщает, что мужчина в тот же день стал участником другого инцидента — он плюнул в девушку, а затем попытался уйти от нее после включения камеры. Догнавшие его очевидцы попытались узнать причину такого поведения, но курьер начал толкать их руками. МВД, Следственный комитет и Прокуратура региона на данный момент не прокомментировали эту информацию официально.

Неизвестны и подробности о состоянии подстрадавашей пенсионерки. «Комсомольская правда» сообщает, что она сильно ударилась головой о пол и стену при падении, но не пишет о ее возможной госпитализации.

Ранее в Минпромторге обвинили курьеров в экономических проблемах России. Директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов заявил, что сотрудники сервисов доставок и курьеры «отучили» россиян от привычки ходить в магазины, а их труд был бы, по мнению чиновника, более полезен в других секторах экономики.

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
