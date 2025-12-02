Курьер ударил ногой в лицо пенсионерке в подземном переходе

Курьер ударил ногой в лицо пенсионерке в одном из подземных переходов Новосибирска, пишут «Осторожно, новости».

Телеграм-канал также опубликовал видеозапись инцидента, произошедшего вечером 1 декабря. На ней видно, как мужчина обгоняет идущую перед ним пожилую женщину и без видимых причин бьет ей в лицо, после чего продолжает движение. Его лицо попало на камеру.

В пресс-службе регионального управление МВД в ответ на запрос «Осторожно,новости» ответили, что полиция еще не установила личность мужчины — правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

«Комсомольская правда» сообщает, что инцидент произошел в переходе под площадью Ленина. Произошедшее уже прокомментировал местный онлайн-ритейлер «Купер». Его пресс-служба заявила, что в момент инцидента мужчина не выполнял заказ, но компании удалось установить его личность. Она прекратила сотрудничество с ним и передала все данные в МВД.

Телеграм-канал «АСТ-54» сообщает, что мужчина в тот же день стал участником другого инцидента — он плюнул в девушку, а затем попытался уйти от нее после включения камеры. Догнавшие его очевидцы попытались узнать причину такого поведения, но курьер начал толкать их руками. МВД, Следственный комитет и Прокуратура региона на данный момент не прокомментировали эту информацию официально.

Неизвестны и подробности о состоянии подстрадавашей пенсионерки. «Комсомольская правда» сообщает, что она сильно ударилась головой о пол и стену при падении, но не пишет о ее возможной госпитализации.

Ранее в Минпромторге обвинили курьеров в экономических проблемах России. Директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов заявил, что сотрудники сервисов доставок и курьеры «отучили» россиян от привычки ходить в магазины, а их труд был бы, по мнению чиновника, более полезен в других секторах экономики.