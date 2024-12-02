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Общество

Курьеров обвинили в экономических проблемах России 

19:28 02.12.2024

Два миллиона курьеров и сотрудников сервисов доставки «отучили значительную часть» россиян от привычки ходить по магазинам. По мнению директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, эти работники могли бы принести больше пользу «в важных секторах экономики», сообщил РБК со ссылкой на своего корреспондента.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли наша экономика себе это позволить?» — задался представитель министерства вопросом на мероприятии под названием «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».

Курьеры — это полтора миллиона «здоровых, физически сильных людей», сообщил Кузнецов. Однако работодатели курьеров, а также упаковщиков и сборщиков заказов, — убыточные сервисы, работа которых поддерживается за счет иных ресурсов, — передал слова чиновника корреспондент РБК.

Сервисы доставки оттягивают «столь дефицитный ресурс как трудовые силы» из «рентабельных пока еще» «производительных секторов экономики», ухудшая ее состояние, сказал директор департамента.

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«Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов», — привел пример Кузнецов. Он сказал, что удивлен зарплатами курьеров в 120 тысяч и 150 тысяч рублей. Это больше, чем у университетского профессора, сообщил чиновник.

«Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности», — добавил представитель Минпромторга. Он предложил «вмешаться», пока некоторые из «пока рентабельных сегментов экономики» не стали нерентабельными.

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Средняя зарплата курьера в России сейчас составляет 110 тысяч рублей, говорят данные сервиса hh.ru. За прошлый год зарплаты выросли на 33%, а с января по июль этого года — на 24% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Согласно вакансиям сервиса, больше всего курьеры получают в компании «Купер» (бывший «Сбермаркет») — им предлагают до 220 тысяч рублей в месяц. Соискатель на такую должность должен обладать собственным автомобилем.

В сентябре вакансия курьера заняла первое место рейтинга десяти самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России. Топ составила платформа «Мигрант Сервис». Согласно рейтингу, максимальная зарплата на вакансии доставщика сейчас составляет 155 тысяч рублей в месяц. 

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