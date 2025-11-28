СМИ: родственник сенатора из Чечни убил брата гранатой на глазах у полицейских

Член влиятельной чеченской семьи, родственник сенатора от региона и высокопоставленного полицейского 41-летний Артур Геремеев убил собственного младшего брата Ахъмада боевой гранатой. Об этом пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам, убийством закончился конфликт Артура Геремеева с остановившими его сотрудниками ДПС. Собеседники издания рассказали, что будучи в состоянии сильного наркотического опьянения он отказался подчиниться требованиям полицейских и начал угрожать им, заявляя, что «расстреляет и подорвет» их.

Артур Геремеев приходится двоюродным племянником сенатору от Чечни Сулейману Геремееву, а также родным племянником действующему начальнику МВД по Шелковскому району Чечни Рустаму Геремееву.

По данным издания, остановившие Геремеева сотрудники ДПС, знали, кто он и поэтому не решились применять силу к родственнику столь высокопоставленной семьи. Они обратились к его младшему брату — 33-летнему Ахъмаду Геремееву, попросив его приехать на место. Когда тот прибыл, ситуация, по словам источников газеты, обострилась — Артур «впал в ярость» и достал боевую гранату.

Ахъмад попытался обезвредить брата, однако во время возникшей потасовки граната взорвалась, пишет «Новая газета Европа». Младший брат, по данным издания, получил тяжелые осколочные ранения и скончался на месте. Ранения также получили сотрудники ДПС и сам Артур Геремеев, которому осколок перебил ногу.

Через несколько минут район происшествия оцепили сотрудники ОМВД по Шелковскому району. Однако следователи и криминалисты на место не приезжали, утверждается в публикации. По данным источников газеты, инцидент не был зарегистрирован ни в Книге учета сообщений о преступлениях Следственного комитета, ни в аналогичном журнале МВД.

Тело Ахъмада Геремеева сразу увезли в мечеть, где провели омовение, и похоронили в тот же день, пишет издание. Собеседники газеты также рассказали, что раненых сотрудников полиции и Артура Геремеева привезли в центральную больницу Шелковского района. Источник утверждает, что последний лежит там под охраной, а суд над ним не планируется.

«Его охраняют, чтобы он, когда протрезвеет и поймет, что наделал, не наложил на себя руки», — сказал собеседник газеты.

Артур и Ахъмад Геремеевы — сыновья двоюродной сестры сенатора Сулеймана Геремеева и советника Рамзана Кадырова Вахи Геремеева Хижан Геремеевой. Артур вместе со своим дядей Русланом Геремеевым ранее фигурировали в деле об убийстве политика Бориса Немцова. На Артура была оформлена квартира, где проживали убийцы. Оба позже по подложным документам уехали в Объединенные Арабские Эмираты и вернулись в страну лишь когда следователь поменял их статус с основных подозреваемых на свидетелей.

В 2022 году Артур и его дядя в рядах чеченской Росгвардии отправились на территорию Украины. Они не участвовали в активных боевых действиях, а выполняли функции военной полиции.

В Шелковской, по словам источников газеты, давно известно о проблемах Артура Геремеева с наркотической зависимостью. Его несколько раз лечили, в том числе в частной клинике Махачкалы, откуда он сбежал незадолго до происшествия. При этом он свободно перемещался по региону с оружием, будучи формально сотрудником чеченской полиции.

Как рассказали изданию жителей Шелковского, инцидент вызвал шок. Газета пишет, что, несмотря на отсутствие симпатии к семье Геремеевых, гибель Ахъмада воспринимается местными как трагедия, поскольку он считался «одним из самых нормальных представителей семьи».