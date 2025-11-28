EN
Криминал

Мужчина годами использовал ребенка как «секс-игрушку»

2 минуты чтения 14:00 | Обновлено: 14:53
В американском штате Пенсильвания 22-летнего мужчину приговорили к сроку от 35 до 70 лет лишения свободы за систематическое сексуализированное насилие над несовершеннолетней. Об этом пишет The People со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Осужденного зовут Далтон Родни Льюис. По данным обвинения, он в течение десяти лет эксплуатировал ребенка «буквально как секс-игрушку». Это происходило у него дома и, когда все началось, девочке было всего 6 лет. В возрасте 15 лет она обратилась в полицию и рассказала о происходящем. 

В открытых материалах дела не уточняется, при каких обстоятельствах девочка оказалась рядом с Льюисом и состоит ли она с ним в родстве. Прокуратура не раскрывает ее личные и семейные данные.

После обращения жертвы в полицию Льюис не стал отрицать свою причастность и согласился на сделку о признании вины по нескольким эпизодам, включая насильственные действия и принудительные половые контакты с отклонениями от общепринятых норм.

Суд установил для него «открытый» срок — от 35 до 70 лет лишения свободы. Такой формат приговоров применяется в ряде штатов США. Минимальный срок осужденный обязан отбыть полностью. Только после этого он получает право подать прошение об условно-досрочном освобождении. А максимальный срок — 70 лет — означает, что в случае отказов в УДО он может провести в тюрьме остаток жизни.

На заседании представитель прокуратуры заявил, что Льюис эксплуатировал девочку почти всю ее сознательную жизнь и должен понести максимально жесткое наказание. 

Потерпевшая выступила в суде, рассказав о серьезных последствиях пережитой травмы, и выразила надежду, что Льюис больше никому не причинит вреда. 

Он в ответ принес извинения ей и ее семье. Адвокат американца согласился с обвинением и признал, что поведение его подзащитного представляли собой «худший кошмар любого родителя». При этом он обратил внимание, что на момент начала правонарушений Льюис был еще подростком, и попросил суд учесть это обстоятельство при вынесении приговора.

Фото: Lancaster County District Attorney's Office

