Криминал

СМИ: юристка подделала справку о смерти россиянки ради ее наследства и скрылась на войне в Украине

2 минуты чтения 13:12 | Обновлено: 13:48

Юристка из Оренбуга Лика Фомина (имя изменено) захотела получить наследство россиянки Анастасии Медведевой (имя изменено). Ради этого она подделала ряд документов, в том числе свидетельство о смерти Медведевой. Когда об этом стало известно, Фомина отправилась на войну в Украине. Ее историю рассказала Baza.

По данным издания, в 2021 году у Медведевой умерли бабушка и тетя Нина Мартынова (имя изменено), а партнер последней захотел получить часть оставшегося от них наследства. Родственники женщины посоветовали для этого обратиться к Фоминой как к юристке. Та изучила документы и заявила, что ничего сделать не сможет.

Вместе с документами к Фоминой попали банковские реквизиты и даже пинкоды и юристка вывела со счетов тети Медведевой полмиллиона рублей. Далее она подала в суды трех российских городов заявления с требованием взыскать долг, который якобы остался у тети Анастасии перед ней. Фомина, вероятно, подделала письмо от имени Мартыновой, в котором та якобы сообщила, что в курсе долга, и попросила рассмотреть дело без ее личного присутствия.

После того, как судебные приставы выяснили, что Мартынова была мертва, Фомина обратилась напрямую в банки с исполнительным листом. В нескольких финансовых учреждениях, у которых не было данных о смерти женщины, Фомина получила более четырех миллионов рублей.

Юристка также решила заполучить квартиру Мартыновой. В этот момент Анастасия оформляла документы на наследство. Один из банков, куда ее нотариус сделал запрос, обнаружил переводы со счетов Мартыновой на счета Фоминой и заморозил эти средства.

Анастасия обратилась к юристу Алексею Бочарову (имя изменено), который подал иск о незаконном обогащении Фоминой и добился возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Спустя некоторое время Фомина представилась вымышленной сестрой Анастасии и предоставила МВД справку о якобы смерти женщины. Из-за этого Анастасии аннулировали паспорт и регистрацию в московской квартире.

Юристу Медведевой удалось доказать, что его подопечная жива, и восстановить ее паспорт и регистрацию. К этому моменту дело о мошенничестве против Фоминой поступило в суд, но ее адвокат принес справку о том, что юристка ушла добровольцем на войну в Украине. Суд выяснил, что Фомина действительно была в добровольческом отряде, но уволилась оттуда. После этого Фомину объявили в федеральный розыск, сейчас ее местонахождение неизвестно.

