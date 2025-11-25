Высокий интеллект российского ученого посчитали отягчающим обстоятельством

Подмосковного физика, 34-летнего Артема Хорошилова, обвинили в госизмене, DDoS-атаке и подготовке диверсии. Его просят приговорить к 25 годам лишения свободы за намерение совершить преступление, а гособвинение посчитало высшее образование и ученую степень Хорошилова отягчающим обстоятельством, передает T-invariant.

Отмечается, что 25-летние сроки заключения обычно назначают реальным террористам и серийным убийцам. В случае вынесения такого приговора Хорошилову за намерение совершить преступление он станет первым в истории России.

T-invariant пишет, что из всех обвинений Хорошилов признался только в переводе денег и криптовалюты в Украину. Это он объяснил тем, что некоторые его родственники живут в Киевской области, а после начала войны физик находился в шоковом состоянии.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку» Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так Общество 6 минут чтения

По данным издания, представитель «Почты России», на которую Хорошилов якобы собирался совершить атаку, заявил, что время простоя ресурсов компании в день атаки не превышало 15 минут. По словам Станислава Ильичева из центра мониторинга «Почты России», атака не повлияла на работу компании.

В то же время обвинение утверждает, что атака была организована с домашнего компьютера Хорошилова, который якобы получил указания в телеграм-канале IT Army of Ukraine. На его компьютере нашли программу для DDoS-атак, но ученый заявил, что он запускал ее только для проверки функционирования, а в день атаки на «Почту России» не запускал вовсе. Общение с администраторами телеграм-канала Хорошилов отрицает.

Кроме того, в доме матери Хорошилова нашли фольгу, селитру и средство для розжига камина, а также наборы «Юный химик» и «Юный физик». С их помощью, по версии обвинения, физик хотел устроить подрыв на железной дороге. T-invariant пишет, что в квартире не нашли ни собранной бомбы, ни всех необходимых для ее изготовления деталей, а экспертизу по вероятности ее создания проводил ученый, чья специализация никак не связана со взрывотехникой.

Я эмигрировал в Литву в 64 года Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину Общество 11 минут чтения

«Подсудимый Хорошилов имеет высшее образование, ученую степень, положительные характеристики [в МФТИ и ИОФАН РАН]. Однако именно эти обстоятельства усугубляют его вину. Он, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, сознательно и целенаправленно направил свои знания и навыки на продажу безопасности собственной страны, действуя не по незнанию, а исходя из глубоких и устойчивых антигосударственных убеждений», — заявила гособвинитель Мадина Долгиева.

Неназванный член РАН рассказал T-invariant, что упоминание высокого интеллекта Хорошилова как отягчающего обстоятельства «припечатал» представителей Академии. Доктор физико-математических наук Андрей Цатурян считает, что запрошенный обвинением срок заключения в 25 лет является попыткой запугивания.