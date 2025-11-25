EN
Криминал

Избивавшую сына за отказ есть тушеную капусту женщину приговорили к колонии

2 минуты чтения 09:49

В Омске 31-летнюю местную жительницу, чье имя не называется, признали виновной в истязании малолетнего сына. Об этом сообщает местное издание «Сибирский экспресс», ссылаясь на Следственный комитет и прокуратуру.

Там уточнили, что обвинению удалось доказать издевательства над ребенком в период с августа по ноябрь 2024 года. Как установил суд, обвиняемая не только била ребенка за «провинности», но и заставляла вместо себя ухаживать за братом с инвалидностью.

«Женщина, не желая заниматься надлежащим воспитанием и развитием своего 8-летнего сына, испытывая раздражение от его непослушания, неосторожных действий, детских шалостей, неоднократно по малейшему поводу наказывала мальчика, наносила ему кулаками и ремнем удары по телу, рукам и ногам», — рассказали в прокуратуре.

«Так, за отказ кушать тушеную капусту она не менее 20 раз ударила ребенка. Мать заставляла его ухаживать за младшим братом, являющимся инвалидом, наказывая при этом за любую провинность», — добавили там.

Об издевательствах над ребенком силовикам сообщили работники благотворительной организации, которые заметили на теле мальчика травмы. Тем не менее мать не признала своей вины.

На время рассмотрения дела суд не стал заключать ее под стражу. Однако по итогам процесса ограничил ее в родительских правах над четырьмя сыновьями и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с обвиняемой 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда пострадавшему от ее действий ребенку. После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.

