Мужчина отрезал матери палец ради доступа к ее счетам

Студента юридического факультета из бразильского Сан-Паулу, 28-летнего Маурисио Гонсалвеш Гарсия обвинили в убийстве своей матери, 61-летней Элианы Рошель, которая раньше работала учительницей и вышла на пенсию. По версии следствия, Маурисио отрезал ей палец, чтобы получить доступ к банковским счетам женщины через ее телефон. Об этом сообщает бразильская газета Metrópoles.

По ее данным, студент поссорился со своей матерью, после чего толкнул женщину так, что она ударилась головой о лестницу и потеряла сознание. Маурисио положил ее на диван и уехал, не оказав помощь. По данным СМИ, это произошло 10 ноября.

Мужчина вернулся домой через два дня и обнаружил, что его мать мертва. Студент завернул ее тело в простыню, положил в багажник своей машины, отвез на пустырь и поджег, предварительно отрезав палец.

Metrópoles пишет, что после этого Маурисио пытался вести обычный образ жизни. Он пользовался мобильным телефоном своей матери около 10 дней. Чтобы не вызвать подозрений, он отвечал от ее имени на некоторые сообщения.

По словам родственников женщины, ранее Маурисио уже нападал на нее. Так, около двух лет назад студент связал свою мать скотчем и отобрал у нее деньги. Тогда Элиана не стала сообщать об этом в полицию, надеясь, что ее сын изменится.

Студента задержали 22 ноября после того, как он попытался ограбить автозаправку. Его отправили в центр временного содержания под стражей в центральной части Сан-Паулу. По данным Metrópoles, суд вынес решение о 30-дневном предварительном заключении, пока дело Маурисио находится на стадии рассмотрения.