СМИ: Европа подготовила свой мирный план по Украине

Европейские лидеры подготовили свой мирный план по Украине в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге. Они охарактеризовали первоначальный «план Трампа» как «основу, которая требует дополнительной работы». Об этом сообщает The Washington Post.

Накануне на сайте Евросовета главы нескольких европейских стран опубликовали совместное заявление относительно американского плана. В заявлении говорилось, что Европа «обеспокоена предлагаемыми ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений».

Как пишет The Washington Post со ссылкой на копию европейского плана, он предполагает, что на действия ВСУ не будут накладывать никаких ограничений. Украина должна вернуть себе контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, а также получить «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Другие территориальные споры должны быть урегулированы после прекращения огня, говорится в документе.

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах Криминал 12 минут чтения

О том, что европейские чиновники намерены настаивать на отсутствии ограничений для военных сил Украины, пишет и Financial Times со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, Европа также хочет добиться, чтобы США предоставили четкие гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. В материале The Washington Post этот пункт не упоминается.

Дипломаты заявили, что мирный план, разработанный с участием России и без консультаций с союзниками по НАТО, а также ультиматум Трампа о сроках его принятия создали «решающий момент» в войне и стали серьезным испытанием для западных союзников Киева, отмечает Financial Times.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может либо согласиться на условия, изложенные в плане США, либо продолжать войну «изо всех небольших сил». На вопрос журналистов о том, является ли это его последним предложением Украине, Трамп ответил отрицательно. «Я хотел бы добиться мира. Это должно было произойти давно… Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это прекратить», — добавил президент США.

«Человеческое сафари» для богатых Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего Мир 8 минут чтения

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал переговоры Украины и США по мирному плану в Швейцарии. По данным источника AFP, встреча должна состояться 23 ноября в Женеве, а в переговорах также примут участие представители Великобритании, Франции и Германии.

Кроме того, Axios ранее писал, что Украина подготовила еще один план мирного соглашения. С ним Зеленский прилетел в Турцию, где он должен был встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако эта встреча не состоялась.