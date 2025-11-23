EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Европа подготовила свой мирный план по Украине

2 минуты чтения 12:12

Европейские лидеры подготовили свой мирный план по Украине в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге. Они охарактеризовали первоначальный «план Трампа» как «основу, которая требует дополнительной работы». Об этом сообщает The Washington Post.

Накануне на сайте Евросовета главы нескольких европейских стран опубликовали совместное заявление относительно американского плана. В заявлении говорилось, что Европа «обеспокоена предлагаемыми ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений».

Как пишет The Washington Post со ссылкой на копию европейского плана, он предполагает, что на действия ВСУ не будут накладывать никаких ограничений. Украина должна вернуть себе контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, а также получить «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Другие территориальные споры должны быть урегулированы после прекращения огня, говорится в документе.

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
Криминал12 минут чтения

О том, что европейские чиновники намерены настаивать на отсутствии ограничений для военных сил Украины, пишет и Financial Times со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, Европа также хочет добиться, чтобы США предоставили четкие гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. В материале The Washington Post этот пункт не упоминается.

Дипломаты заявили, что мирный план, разработанный с участием России и без консультаций с союзниками по НАТО, а также ультиматум Трампа о сроках его принятия создали «решающий момент» в войне и стали серьезным испытанием для западных союзников Киева, отмечает Financial Times.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может либо согласиться на условия, изложенные в плане США, либо продолжать войну «изо всех небольших сил». На вопрос журналистов о том, является ли это его последним предложением Украине, Трамп ответил отрицательно. «Я хотел бы добиться мира. Это должно было произойти давно… Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это прекратить», — добавил президент США.

«Человеческое сафари» для богатых
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
Мир8 минут чтения

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал переговоры Украины и США по мирному плану в Швейцарии. По данным источника AFP, встреча должна состояться 23 ноября в Женеве, а в переговорах также примут участие представители Великобритании, Франции и Германии.

Кроме того, Axios ранее писал, что Украина подготовила еще один план мирного соглашения. С ним Зеленский прилетел в Турцию, где он должен был встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, однако эта встреча не состоялась.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября
Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии