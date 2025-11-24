СМИ: Трамп не стал вникать в детали мирного плана по Украине

Президент США Дональд Трамп не счел нужным вникнуть в детали представленного им мирного плана по Украине, что привело к неразберихе в Белом доме. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник среди американских чиновников.

«Вы говорите ему: “Я хочу попытаться заключить сделку”. Он ответит: “Прекрасно, иди и займись этим”. И это тот уровень внимания, который он уделяет», — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что в администрации Трампа царит «абсолютный хаос». По его словам, достаточной коммуникации нет даже между разными частями Белого дома. При этом действия спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, ставшего соавтором мирной инициативы, застали Вашингтон врасплох.

Собеседник издания также отметил, что составленный план в американской администрации «не считали незыблемым», а Киеву сообщили о наличии «простора для переговоров». В то же время в публичном поле Трамп требовал от Киева одобрить сделку до 27 ноября, угрожая в противном случае прекратить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

После встречи американской и украинской делегаций в Женеве 23 ноября стороны объявили о существенном прогрессе, сообщив, что доработали соглашение, которое в нынешнем виде устраивает в том числе Киев.

При этом госсекретарь США Марко Рубио отметил, что установленный ранее Трампом дедлайн для одобрения сделки Украиной не является неизменным и может быть перенесен на следующую неделю.

СМИ ранее опубликовали подготовленный США совместно с Россией мирный план, который был представлен президентом Дональдом Трампом. В ряде материалов документ характеризовали как «полную капитуляцию» Украины, подчеркивая, что он предполагает значительные уступки со стороны Киева — включая потерю территорий, сокращение численности и вооружения армии, а также отказ от стремления получить ядерное оружие и вступить в НАТО.

Позднее стало известно, что европейские партнеры Украины подготовили собственный проект соглашения, основанный на американской версии. В европейском варианте допускается возможность вступления Украины в НАТО, а предельная численность ее вооруженных сил увеличена до 800 тысяч военнослужащих вместо предложенных США 600 тысяч.