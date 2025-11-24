СМИ сообщили о таинственном исчезновении россиянки с сыном в Турции

Родственники уже больше месяца ищут 32-летнюю Дарью Лучкину и ее 10-летнего сына Никиту после того, как они тайно улетели в Стамбул. Об этом сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы Mash, Baza и Shot.

По данным последнего, 17 октября Лучкина сообщила своим родным, что вместе с сыном Никитой поедет на корпоратив. На вопросы родственников она ответила, что все участники мероприятия будут там с детьми.

После этого мать с сыном бесследно исчезли, перестав выходить на связь. Начавшие поиски пропавших родственники смогли выяснить, что никакого корпоратива не было, а Лучкина с ребенком улетели в турецкий Стамбул из столичного аэропорта Шереметьево.

При этом они не взяли с собой не только багаж, но и средства связи. Одежда пропавших, вместе с телефонами и новым планшетом Никиты нашлись в их московской квартире.

Телеграм-канал, ссылаясь на неких волонтеров, также утверждает, что Лучкину с ребенком в Стамбуле встретил неизвестный мужчина на автомобиле. Как рассказали Shot близкие пропавшей, в последние месяцы она была очень замкнутой, а единственным ее увлечением был просмотр турецких сериалов.

В начале ноября стало известно об исчезновении в Турции 41-летней жительницы Петербурга Ирины Киселевой, которая приехала с 12-летним сыном на отдых в Анталию. Как сообщалось, в конце октября она вышла из отеля с другим его постояльцем, чье имя не называется, и пропала.

18 ноября в Турции нашли тело женщины, на котором были украшения пропавшей россиянки. При этом одежда на трупе не совпадала с той, в которой Киселева покинула отель, когда ее видели последний раз.