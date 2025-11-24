EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ сообщили о таинственном исчезновении россиянки с сыном в Турции

2 минуты чтения 08:29

Родственники уже больше месяца ищут 32-летнюю Дарью Лучкину и ее 10-летнего сына Никиту после того, как они тайно улетели в Стамбул. Об этом сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы Mash, Baza и Shot.

По данным последнего, 17 октября Лучкина сообщила своим родным, что вместе с сыном Никитой поедет на корпоратив. На вопросы родственников она ответила, что все участники мероприятия будут там с детьми.

Тело на обочине
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
Криминал21 минута чтения

После этого мать с сыном бесследно исчезли, перестав выходить на связь. Начавшие поиски пропавших родственники смогли выяснить, что никакого корпоратива не было, а Лучкина с ребенком улетели в турецкий Стамбул из столичного аэропорта Шереметьево.

При этом они не взяли с собой не только багаж, но и средства связи. Одежда пропавших, вместе с телефонами и новым планшетом Никиты нашлись в их московской квартире.

Телеграм-канал, ссылаясь на неких волонтеров, также утверждает, что Лучкину с ребенком в Стамбуле встретил неизвестный мужчина на автомобиле. Как рассказали Shot близкие пропавшей, в последние месяцы она была очень замкнутой, а единственным ее увлечением был просмотр турецких сериалов.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

В начале ноября стало известно об исчезновении в Турции 41-летней жительницы Петербурга Ирины Киселевой, которая приехала с 12-летним сыном на отдых в Анталию. Как сообщалось, в конце октября она вышла из отеля с другим его постояльцем, чье имя не называется, и пропала.

18 ноября в Турции нашли тело женщины, на котором были украшения пропавшей россиянки. При этом одежда на трупе не совпадала с той, в которой Киселева покинула отель, когда ее видели последний раз.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября
Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии