На Урале ОПГ отправляла бездомных на фронт

На Урале силовики пресекли деятельность преступной группировки, которая отправляла на войну в Украину бездомных, а затем присваивала полагающиеся им выплаты от государства. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кроме того, публикация на эту тему появилась на сайте министерства.

«По имеющимся данным, фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны. В дальнейшем, с целью хищения денежных средств подозреваемые оформляли доверенности на распоряжение расчетными счетами потерпевших или дополнительные банковские карты к их счетам», — говорится в ней.

При этом в МВД отметили, что в состав преступной группы также входили женщины, которые вступали с жертвами в фиктивные браки, чтобы затем получить положенные по закону выплаты в случае их ранения или гибели.

Как сообщается, всего были задержаны семь человек. Против них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в ходе обысков у задержанных изъяты три автомобиля, около 60 сотовых телефонов, а также банковские и сим-карты.

Как напоминает The Moscow Times, несколькими днями ранее Росгвардия отчиталась о задержании членов другой ОПГ, которые занимались вымогательством денег у военных, вернувшихся с фронта в Украине. Для этого они похищали мужчин, а затем требовали выкуп у их родственников.