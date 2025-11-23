EN
Криминал

Двоих мужчин обвинили в попытке захватить остров и реализовать свои «фантазии об изнасиловании»

2 минуты чтения 14:10 | Обновлено: 14:12

Двоих жителей Техаса, 21-летнего Гэвина Риверса Вайзенберга и 20-летнего Таннера Кристофера Томаса, обвинили в заговоре с целью захвата острова Гонав у побережья Гаити с помощью бездомных из Вашингтона, чтобы после переворота осуществить там свои «фантазии об изнасиловании». Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет со ссылкой на заявление прокуратуры США в Техасе, что обвиняемые хотели убить всех живущих на острове мужчин и взять местных женщин и детей в суксуализированное рабство. При этом почему для переворота был выбран именно Гонав, крупнейший остров в одноименном заливе, где проживает от 85 до 100 тысяч человек, остается неясным.

По данным The Guardian, ради реализации своего плана американцы выучили креольский язык Гаити и успели начать вербовку людей для вторжения. Кроме того, один из обвиняемых поступил на службу в армию США «для приобретения военных навыков, необходимых для плана вторжения».

Фигурантам предъявили обвинения в сговоре с целью убийства, нанесения увечий или похищения людей в иностранном государстве, за что им может грозить пожизненное лишение свободы, а также в производстве детской порнографии.

«Человеческое сафари» для богатых
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
Мир8 минут чтения

Согласно обвинительному заключению, Томас и Вайзенберг начали разрабатывать план в августе 2024 года и занимались его реализацией до июля этого года. Они собирались купить лодку, оружие и боеприпасы для вторжения на остров. Также, как сообщает телеканал Fox, Вайзенберг собирался съездить в Таиланд, чтобы там пойти на курсы по парусному спорту, но так и не смог записаться на занятия из-за их высокой стоимости.

Расследованием дела занимались ФБР, Управление специальных расследований ВВС США и местное полицейское управление. В то же время адвокаты фигурантов назвали обвинения «голословными» и призвали «не поддаваться шумихе» вокруг этого дела.

