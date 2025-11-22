EN
Киев анонсировал переговоры с Вашингтоном по новому мирному плану

16:25

Делегации США и Украины в ближайшие дни встретятся в Швейцарии, чтобы обсудить детали нового мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал он. По его словам, запланированная встреча станет очередным этапом диалога, который «прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов».

Ранее украинская и американская пресса опубликовали разработанный США совместно с Россией мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Некоторые западные издания назвали его «полной капитуляцией» Украины, отметив, что документ предполагает множество уступок со стороны Киева, в частности, утрату территорий, сокращение численности и ограничение вооружений армии, а также отказ страны от ядерного оружия и вступления в НАТО.

Позже в СМИ появились сообщения о резкой критике, которой новый план подвергли европейские чиновники. Так, по данным Politico, пункт о контроле США над замороженными в Европе российскими активами заставил неназванных представителей европейских властей «красочно ругаться» и выражать сомнения в психическом здоровье спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, принимавшего участие в разработке документа. 

Накануне встреча европейской и американской делегаций по обсуждению нового плана прошла в Киеве. Источники Financial Times назвали тон прошедших переговоров «тошнотворным». По их словам, американская сторона отказалась обсуждать детали нового соглашения\, настаивая, что сделка в таком виде — это лучшее, «на что может рассчитывать Украина».

