СМИ: Украина подготовила свой «неприемлемый» для России мирный план

Вечером 19 ноября сразу несколько зарубежных СМИ опубликовали подробности мирного соглашения, которое США намерены заключить с Россией по Украине. В то же время, как сообщает Axios со ссылкой на анонимные источники, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Турцию с другим мирным планом, который Киев разработал совместно с европейскими партнерами.

По данным издания, в Турции Зеленский должен был встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который курирует работу над соглашением в Белом доме. Однако эту встречу отменили.

По словам неназванного американского чиновника, встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана Трампа и отказывается от договоренностей, достигнутых его советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым. Умеров, как утверждают источники издания, в прошлые выходные принял участие в переговорах с Уиткоффом, и многие его комментарии были включены в американский план.

Axios пишет, что в ходе этих переговоров Уиткофф и Умеров достигли большого количества договоренностей. Перед встречей спецпосланник Трампа также подробно обсудил план с российским послом Кириллом Дмитриевым. В то же время, по словам американского чиновника, Умеров не стал принимать условия соглашения во время встречи с Уиткоффом и заявил, что Украина возражает против многих его пунктов.

Источник Axios добавил, что Россия «никогда не примет» мирный план Зеленского. По его словам, президент Украины попросил обсудить его в более широком формате, включая участие европейских стран, что и привело к отмене его встречи с Уиткоффом.

Кроме того, другой американский чиновник заявил, что еще одной причиной переноса встречи стал внутриполитический скандал в Украине, связанный с расследованием коррупции в отношении некоторых ближайших соратников Зеленского. «Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского», — заявил американский чиновник. Он отметил, что Зеленский при желании может приехать в Вашингтон для обсуждения нового плана США.

Помимо этого, Axios рассказал новые детали плана США. По данным издания, он подразумевает, что США признают Крым и весь Донбасс, включая контролируемые Украиной территории, российскими, не спрашивая мнение Украины. При этом Россия не сможет разместить там свои войска. В Херсонской и Запорожской областях предлагается заморозить боевые действия по линии фронта. По словам источников издания, в разработке плана, помимо США и России, принимали участие Катар и Турция.

После появления публикаций о мирном плане США пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирным переговорам, которые, по его словам, были приостановлены «из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог». В то же время Песков добавил, что США и Россия пока «не проделали» ту работу, которая необходима для встречи Путина и Трампа.