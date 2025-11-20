EN
Криминал

Россиянка задушила дочь и спрятала тело младенца в диване

2 минуты чтения 13:22

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Санкт-Петербурга. Ее обвиняют в убийстве четырехмесячной дочери, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление произошло ночью 7 ноября. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила младенца 2025 года рождения и скрылась. Тело девочки, как утверждает СК, она спрятала в сумку и положила в диван.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал10 минут чтения

Разлагающееся тело обнаружили лишь вечером 19 ноября. Отец девочки вместе с сотрудниками полиции вскрыл квартиру в доме на Апраксином переулке, и ребенка нашли в диване с признаками насильственной смерти. По информации телеканала РЕН, первой о пропаже девочки и ее матери заявила бабушка. Она несколько дней не могла связаться с родными и обратилась в органы опеки. Однако при первом выезде к квартире участковый не смог попасть внутрь, а соседи сообщили, что не видели семью около недели.

После задержания женщина призналась в убийстве дочери и рассказала, что задушила ее руками. По ее словам, в этот момент она находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В квартире проведен осмотр, назначены судебные экспертизы и ряд дополнительных следственных действий.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Следственный комитет также сообщил, что проверит действия должностных лиц, которые могли отвечать за контроль условий жизни ребенка. По данным ведомства, женщина ранее состояла на специализированном учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как отмечает РЕН, ее также привлекали к ответственности по делу о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

