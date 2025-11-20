EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Новый план Вашингтона по Украине вызвал тревогу в Европе

2 минуты чтения 08:56 | Обновлено: 08:57

Европейские союзники Украины выразили обеспокоенность по поводу некоторых деталей нового плана по Украине, который Вашингтон разрабатывает совместно с Россией, пишет Politico. По его данным, в документе могут быть требования значительных уступок от Киева, включая отказ от части территорий.

По словам европейских чиновников, существует риск, что Вашингтон может согласиться на уступки Москве ради скорейшего завершения военных действий. Среди таких условий — отказ Украины от некоторых территорий, что рассматривается как «тревожный прецедент».

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал10 минут чтения

Собеседники издания отмечают, что положения плана остаются предметом переговоров. В частности, в США продолжается обсуждение, следует ли упоминать НАТО в документе и в какой форме. Ранее The Wall Street Journal писала, что проект соглашения  может содержать пункт об отказе Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс.

По данным Reuters и Financial Times, в текущей версии плана также предусмотрено сокращение численности украинских вооруженных сил и отказ от некоторых типов вооружений. Источник Politico также указывает, что инициативы ограничивают военные возможности Украины. При этом европейские союзники заявляют, что не были проинформированы о содержании документа. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль подтвердил это 19 ноября.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Параллельно Axios сообщил, что США вместе с Россией тайно работают над планом из 28 пунктов. По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф активно взаимодействовал по этому вопросу со спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым во время его визита в США в конце октября. Дмитриев заявил, что предлагается опираться на принципы, согласованные на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе, и подготовить документ к следующему раунду переговоров.

Также стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским возможного возобновления мирных переговоров.

В Москве, комментируя сообщения Politico и Axios, заявили, что никаких «новаций» со времени встречи Путина и Трампа на Аляске не появилось. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в дополнение к «духу Анкориджа» новых разработок нет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»