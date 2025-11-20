Новый план Вашингтона по Украине вызвал тревогу в Европе

Европейские союзники Украины выразили обеспокоенность по поводу некоторых деталей нового плана по Украине, который Вашингтон разрабатывает совместно с Россией, пишет Politico. По его данным, в документе могут быть требования значительных уступок от Киева, включая отказ от части территорий.

По словам европейских чиновников, существует риск, что Вашингтон может согласиться на уступки Москве ради скорейшего завершения военных действий. Среди таких условий — отказ Украины от некоторых территорий, что рассматривается как «тревожный прецедент».

Собеседники издания отмечают, что положения плана остаются предметом переговоров. В частности, в США продолжается обсуждение, следует ли упоминать НАТО в документе и в какой форме. Ранее The Wall Street Journal писала, что проект соглашения может содержать пункт об отказе Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс.

По данным Reuters и Financial Times, в текущей версии плана также предусмотрено сокращение численности украинских вооруженных сил и отказ от некоторых типов вооружений. Источник Politico также указывает, что инициативы ограничивают военные возможности Украины. При этом европейские союзники заявляют, что не были проинформированы о содержании документа. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль подтвердил это 19 ноября.

Параллельно Axios сообщил, что США вместе с Россией тайно работают над планом из 28 пунктов. По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф активно взаимодействовал по этому вопросу со спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым во время его визита в США в конце октября. Дмитриев заявил, что предлагается опираться на принципы, согласованные на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе, и подготовить документ к следующему раунду переговоров.

Также стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским возможного возобновления мирных переговоров.

В Москве, комментируя сообщения Politico и Axios, заявили, что никаких «новаций» со времени встречи Путина и Трампа на Аляске не появилось. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в дополнение к «духу Анкориджа» новых разработок нет.