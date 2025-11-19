EN
СМИ узнали о тайной работе США и России над планом по Украине

2 минуты чтения 08:12

Власти США и России тайно работают над новым планом урегулирования конфликта в Украине. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники среди американских и российских чиновников.

По данным издания, документ содержит 28 пунктов, которые поделены на четыре категории — мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Axios утверждает, что руководит разработкой плана спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как сообщается, он уже обсудил концепцию документа со спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Последний, отвечая на вопросы журналистов издания, оптимистично оценил шансы нового плана на успех. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — подчеркнул он.

Дмитриев уточнил, что в основу нового плана легли принципы, о которых Путин и Трамп договорились во время встречи на Аляске в минувшем августе. Теперь предполагается подготовить предложения «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских связей [и] решению проблем безопасности России». 

«На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: “Как нам действительно обеспечить, наконец, прочную безопасность в Европе, а не только на Украине”», — пояснил он.

Дмитриев также добавил, что подготовить документ планируется к следующей встрече Путина и Трампа. По его словам, на текущем этапе американская сторона объясняет «преимущества» этого подхода к вопросу достижения мира в Украине украинцам и европейцам.

Собеседник издания среди американских чиновников, подтвердил, что Вашингтон информируют о новом плане представителей Европы и Украины. В свою очередь, неназванный украинский чиновник сообщил Axios, что несколькими днями ранее Уиткофф уже обсудил разработку нового плана урегулирования с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. «Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с Уиткоффом 19 ноября в Турции, заявив о намерении «активизировать» переговоры о мире. Однако позже появились сообщения, что спецпосланник Трампа отменил поездку.

