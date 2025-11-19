СМИ узнали подробности мирного плана США по Украине

США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять условия, прописанные в рамочном соглашении о завершении войны, которое разрабатывают в Белом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, документ предполагает отказ Украины от некоторых территорий и видов оружия. Также в соглашении говорится об уменьшении численности украинской армии, пишет Reuters. Других деталей агентство не приводит.

В то же время корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил на своей странице в соцсети Х, что соглашение подразумевает отказ Украины от Донбасса. По его данным, численность армии страны должна сократиться вдвое. Зеленский, как отмечается, таким планом недоволен. По словам Миллера, он означал бы капитуляцию Украины.

Financial Times пишет, что в мирном плане также прописано сокращение военной помощи со стороны США , которая «имеет жизненно важное значение для обороны» Украины. Это, по данным издания, может сделать Украину уязвимой для военного вторжения со стороны России в будущем. Кроме того, источники Financial Times рассказали, что в документе прописано признание русского языка официальным государственным языком Украины и предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви. Собеседники издания назвали план «очень удобным для Путина».

По данным Politico, новый план мирного соглашения, разработанный американским правительством, может быть согласован в этом месяце или даже к концу этой недели. В то же время издание отметило, что события относительно Украины «развиваются очень быстро». Это может попыткой отвлечь внимание от «файлов Эпштейна».

Ранее Axios писал, что план состоит из 28 пунктов, которые разделены на четыре категории и касаются мира в Украине, гарантий безопасности Украины, безопасности Европы и отношений между США, Россией и Украиной. По данным издания, за разработку плана отвечает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Эту информацию подтвердили источники CNN. «Переговоры ускорились на этой неделе, поскольку администрация [Трампа] считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — пересказал CNN слова одного из собеседников.

Reuters также сообщил со ссылкой на неназванный источник, что Украина не принимала никакого участия в подготовке мирного плана. В то же время, как пишет агентство, признаки возобновления усилий США по завершению войны спровоцировали резкий рост стоимости гособлигаций Украины.

19 ноября Зеленский приехал на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил на пресс-конференции, что Турция выступает за возобновление «стамбульского формата» переговоров и готова обсуждать с Россией предложения, которые могли бы привести к миру в Украине.