Школьница ударила учительницу маникюрными ножницами в шею

Школьница поссорилась с учительницей во время урока и атаковала ее маникюрными ножницами. Инцидент произошел в одной из школ города Карталы Челябинской области. О нем пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, педагог получила ранение в области между шеей и ключицей.

По информации агентства, речь идет об учительнице физкультуры. Конфликт с 14-летней ученицей у нее начался после того, как та пришла на занятие не в шортах, как положено. Из-за несоблюдения правил педагог якобы стала «над ней подтрунивать».

На этом фоне у школьницы случился нервный срыв. Она попыталась покинуть класс, но учительница ее не отпустила. Тогда девушка достала из кармана деталь от маникюрных ножниц и ударила педагога в шею. Рана оказалась неглубокой, учительница продолжила вести урок. Она, по данным СМИ, также не намерена добиваться привлечения ученицы к ответственности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Им предстоит проверить, были ли допущены нарушения со стороны администрации школы. Одновременно ведомство проводит доследственную проверку по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Годом ранее там же, в Челябинской области, произошло еще одно нападение в учебном заведении. Тогда ученик коррекционной школы набросился на одноклассников и преподавателей с молотком. У губернатора области Алексея Текслера этот инцидент вызвал серьезные вопросы. В частности, он удивился, что ученик смог пронести в школу молоток и почему охрана этого не заметила. По данным регионального уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой, в результате того нападения пострадали четыре человека.