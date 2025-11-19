EN
Криминал

Школьница ударила учительницу маникюрными ножницами в шею

2 минуты чтения 17:08

Школьница поссорилась с учительницей во время урока и атаковала ее маникюрными ножницами. Инцидент произошел в одной из школ города Карталы Челябинской области. О нем пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, педагог получила ранение в области между шеей и ключицей.

По информации агентства, речь идет об учительнице физкультуры. Конфликт с 14-летней ученицей у нее начался после того, как та пришла на занятие не в шортах, как положено. Из-за несоблюдения правил педагог якобы стала «над ней подтрунивать». 

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

На этом фоне у школьницы случился нервный срыв. Она попыталась покинуть класс, но учительница ее не отпустила. Тогда девушка достала из кармана деталь от маникюрных ножниц и ударила педагога в шею. Рана оказалась неглубокой, учительница продолжила вести урок. Она, по данным СМИ, также не намерена добиваться привлечения ученицы к ответственности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Им предстоит проверить, были ли допущены нарушения со стороны администрации школы. Одновременно ведомство проводит доследственную проверку по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Годом ранее там же, в Челябинской области, произошло еще одно нападение в учебном заведении. Тогда ученик коррекционной школы набросился на одноклассников и преподавателей с молотком. У губернатора области Алексея Текслера этот инцидент вызвал серьезные вопросы. В частности, он удивился, что ученик смог пронести в школу молоток и почему охрана этого не заметила. По данным регионального уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой, в результате того нападения пострадали четыре человека.

