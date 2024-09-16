Школьник напал на учителей и одноклассников с молотком

В школе Челябинска произошло нападение на учителей и учеников. Как сообщил местный губернатор Алексей Теслер, учащийся коррекционной школы №68 напал с молотком на одноклассников и преподавателей.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — написал Теслер в своем телеграм-канале, уточнив, что пострадавшие в результате нападения госпитализированы.

По данным региональной уполномоченной по правам ребенка Евгении Майоровой, в результате нападения травмы получили четыре человека. «Официальная информация будет позже. Работают и следственные органы, и СК, и глава города, ее замы, министерство здравоохранения. Есть телефон горячей линии, куда можно обратиться за помощью», — сообщила она местному изданию «Новости Челябинска».

В свою очередь, пропагандистский канал RT утверждает, что нападение совершил ученик седьмого класса, чье имя не называется. По данным телеканала, кроме молотка, он также принес в школу пистолет и нож. Нападение попытался остановить преподаватель. Также сообщается, что, кроме своих жертв, нападавший нанес раны самому себе.

Как пишет телеграм-канал Mash, в результате нападения 13-летнего семиклассника по имени Роман пострадали два ученика, ученица и педагог. При этом получившая травмы девочка впала в кому. Мотивы подростка выясняются.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.