СМИ: мать задушила девятилетнего сына из-за просьбы накормить его

Жительница аннексированного Крыма, страдающая психическим заболеванием, задушила своего девятилетнего сына. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет «Комсомольская правда».

По данным собеседника издания, убийство произошло еще несколько недель назад в городе Симферополь. Отмечается, что у женщины есть серьезные проблемы с ментальным здоровьем и, по этой причине, ей грозит не тюрьма, а пожизненное принудительное лечение в психиатрической больнице.

Телеграм-канал «Mash на волне» без указания источников сообщил, что предполагаемую убийцу зовут Надежда. Согласно предварительным данным, женщину разозлила просьба сына накормить его и тогда она задушила его.

«Инфо24» со ссылкой на соседей пишет, что 43-летнюю Надежду часто забирали в психдиспансер из-за срывов. По словам собеседников издания, сын женщины «с утра до вечера» гулял на улице, но выглядел «нормально, как и все дети».

Соседи утверждают, что отец мальчика постоянно пребывает в разъездах, поэтому ребенок оставался с матерью и ее сожителем, который, по их словам, недавно освободился из мест лишения свободы. Надежда и ее партнер регулярно «выпивают», сказали они.

«Mash на волне» также со ссылкой на соседей сообщает, что Надежда за последнее время «сильно изменилась и похудела». Недавно она позвонила своему сожителю и стала жаловаться на сына, угрожая тем, что убьет его, утверждали они. Позже, как отмечается, партнеру Надежды позвонил сам мальчик и попросил о помощи.

По данным телеграм-канала, мужчина не успел спасти ребенка. Когда он вернулся домой, пасынок был мертв, а Надежда в это время колола тело вилкой и проверяла, жив ли он, отмечает «Mash на волне». Сообщается, что женщину госпитализировали.

Ранее в Московской области арестовали 31-летнюю Елену Цуцкову по обвинению в жестоком убийстве своего шестилетнего сына с инвалидностью. Обезглавленное тело мальчика обнаружили на балконе квартиры в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе, а его голову — в рюкзаке, который бросили в пруд на северо-востоке Москвы