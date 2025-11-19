СМИ: мать задушила девятилетнего сына из-за просьбы накормить его

Жительница аннексированного Крыма, страдающая психическим заболеванием, задушила своего девятилетнего сына. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет «Комсомольская правда».
По данным собеседника издания, убийство произошло еще несколько недель назад в городе Симферополь. Отмечается, что у женщины есть серьезные проблемы с ментальным здоровьем и, по этой причине, ей грозит не тюрьма, а пожизненное принудительное лечение в психиатрической больнице.
Телеграм-канал «Mash на волне» без указания источников сообщил, что предполагаемую убийцу зовут Надежда. Согласно предварительным данным, женщину разозлила просьба сына накормить его и тогда она задушила его.
«Инфо24» со ссылкой на соседей пишет, что 43-летнюю Надежду часто забирали в психдиспансер из-за срывов. По словам собеседников издания, сын женщины «с утра до вечера» гулял на улице, но выглядел «нормально, как и все дети».
Соседи утверждают, что отец мальчика постоянно пребывает в разъездах, поэтому ребенок оставался с матерью и ее сожителем, который, по их словам, недавно освободился из мест лишения свободы. Надежда и ее партнер регулярно «выпивают», сказали они.
«Mash на волне» также со ссылкой на соседей сообщает, что Надежда за последнее время «сильно изменилась и похудела». Недавно она позвонила своему сожителю и стала жаловаться на сына, угрожая тем, что убьет его, утверждали они. Позже, как отмечается, партнеру Надежды позвонил сам мальчик и попросил о помощи.
По данным телеграм-канала, мужчина не успел спасти ребенка. Когда он вернулся домой, пасынок был мертв, а Надежда в это время колола тело вилкой и проверяла, жив ли он, отмечает «Mash на волне». Сообщается, что женщину госпитализировали.
