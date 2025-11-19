EN
Криминал

СМИ: мать задушила девятилетнего сына из-за просьбы накормить его

2 минуты чтения 18:18

Жительница аннексированного Крыма, страдающая психическим заболеванием, задушила своего девятилетнего сына. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет «Комсомольская правда».

По данным собеседника издания, убийство произошло еще несколько недель назад в городе Симферополь. Отмечается, что у женщины есть серьезные проблемы с ментальным здоровьем и, по этой причине, ей грозит не тюрьма, а пожизненное принудительное лечение в психиатрической больнице.

Телеграм-канал «Mash на волне» без указания источников сообщил, что предполагаемую убийцу зовут Надежда. Согласно предварительным данным, женщину разозлила просьба сына накормить его и тогда она задушила его. 

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

«Инфо24» со ссылкой на соседей пишет, что 43-летнюю Надежду часто забирали в психдиспансер из-за срывов. По словам собеседников издания, сын женщины «с утра до вечера» гулял на улице, но выглядел «нормально, как и все дети». 

Соседи утверждают, что отец мальчика постоянно пребывает в разъездах, поэтому ребенок оставался с матерью и ее сожителем, который, по их словам, недавно освободился из мест лишения свободы. Надежда и ее партнер регулярно «выпивают», сказали они. 

«Mash на волне» также со ссылкой на соседей сообщает, что Надежда за последнее время «сильно изменилась и похудела». Недавно она позвонила своему сожителю и стала жаловаться на сына, угрожая тем, что убьет его, утверждали они. Позже, как отмечается, партнеру Надежды позвонил сам мальчик и попросил о помощи. 

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал10 минут чтения

По данным телеграм-канала, мужчина не успел спасти ребенка. Когда он вернулся домой, пасынок был мертв, а Надежда в это время колола тело вилкой и проверяла, жив ли он, отмечает «Mash на волне». Сообщается, что женщину госпитализировали.

Ранее в Московской области арестовали 31-летнюю Елену Цуцкову по обвинению в жестоком убийстве своего шестилетнего сына с инвалидностью. Обезглавленное тело мальчика обнаружили на балконе квартиры в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе, а его голову — в рюкзаке, который бросили в пруд на северо-востоке Москвы

