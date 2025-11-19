Эре доллара предсказали скорый конец

Эра доллара, как главной мировой валюты, подходит к концу. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Глобальный Юг теряет веру в доллар. Почему? США вводят пошлины на друзей и врагов. Белый дом пытается запугать собственный центральный банк. Американский госдолг продолжает расти. Санкции превращают доллар в оружие. Растущая конкуренция с Китаем и нарушенные соглашения о безопасности с Ближним Востоком подпитывают недоверие», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что более гибкий обменный курс Пекина снижает потребность в накоплении долларов. В то же время власти стран Персидского залива идут на большой риск и инвестируют огромные средства в проекты внутри своих государств и за рубежом вместо того, чтобы, как раньше, хранить их в казначейских облигациях США.

В то же время агентство признает, что доллар сохраняет «огромную силу». Основой для нее являются масштаб американской экономики, глубина финансовых рынков США и мощь их вооруженных сил. Кроме того, приток денег в Соединенные Штаты обеспечивают инвестиционные обязательства перед крупными странами и корпорациями, которые взял на себя президент страны Дональд Трамп.

Как отмечает Bloomberg, доллар остается доминирующей мировой валютой по многим показателям, кроме одного — в начале 2000-х годов в американской валюте хранилось более 70% мировых валютных резервов. Сейчас же этот показатель составляет менее 60%. «Если бы еврозона не была столь раздробленной, а финансовая система Китая — столь закрытой, альтернативы были бы более привлекательными, а падение — более быстрым», — говорится в публикации.

В июле американская пресса писала, что доллар переживает свой худший год за последние 50 лет. Так, за первые шесть месяцев 2025 года доллар курс доллара упал более чем на 10%, что стало худшим показателем с 1973 года, когда США отказались от привязки национальной валюты к золоту.

В начале ноября стало известно о планах американской администрации подтолкнуть некоторые другие страны к тому, чтобы отказаться от своих собственных валют в пользу доллара. Таким образом в Белом доме планируют противостоять усилиям Китая по ослаблению его глобального американской валюты.