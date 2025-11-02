США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поощрения других государств к использованию доллара в качестве основной валюты, чтобы противостоять усилиям Китая по ослаблению его глобального влияния. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме и министерстве финансов США.
«Это политика, которую они воспринимают очень серьезно, но она пока находится в процессе проработки. Окончательных решений еще не принято», — рассказал профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке, который является одним из ведущих мировых специалистов по долларизации. По его словам, летом представители Белого дома и Минфина встречались с ним, чтобы обсудить, как можно продвинуть эту инициативу.
Ханке рассказал, что в обсуждениях участвовали сотрудники Совета национальной безопасности и Совета экономических консультантов президента. На встречах в середине и конце августа также присутствовали представители министерства финансов и Белого дома. Один из них, как отметил экономист, описал ситуацию как «попытку укрепить международную роль доллара» и связал интерес к долларизации с политикой по расширению применения цифровых активов, обеспеченных долларом.
По словам Ханке, Белый дом уделяет особое внимание аргентинскому кризису, который рассматривается как возможный кейс для практического внедрения долларизации. Аргентина, как и другие страны с хронической нестабильностью национальной валюты, — Ливан, Гана, Турция, Египет и Зимбабве — фигурирует среди кандидатов. Аргентинское правительство при этом исключило возможность перехода на доллар в ближайшее время, сославшись на нехватку валютных резервов.
Представитель Белого дома Куш Десаи подтвердил факт встреч с Ханке, но подчеркнул, что пока не принято официального решения. «Президент Трамп неоднократно подтверждал приверженность укреплению силы и влияния доллара. Как и в других вопросах национальной важности, администрация консультируется с внешними экспертами, однако подобные обсуждения не означают утверждения официальной позиции», — заявил Десаи.
Долларизация остается спорной темой среди экономистов. Международный валютный фонд предупреждает, что полный отказ от национальной валюты может ограничить рост экономики и лишить страны гибкости денежно-кредитной политики. Аргентина уже имела опыт жесткой привязки к доллару с 1991 по 2002 год, но отказалась от нее после дефолта 2001 года.
По мнению Ханке, с 1995 года больше трех четвертей аргентинского госдолга были выведены из страны из-за хронического недоверия к национальной валюте — аргентинскому песо. Он считает, что постоянные финансовые вливания бессмысленны, так как лишь малая часть поступающих средств остается в экономике страны и используется для ее развития. В результате Аргентина не в состоянии генерировать достаточный доход для обслуживания государственного долга.
Бывший управляющий хедж-фонда Elliott Management Джей Ньюман заявил, что долларизация могла бы разорвать этот цикл. «Это должно произойти, если вы хотите остановить постоянное бегство капитала. Иначе доллары, поступающие в экономику, будут снова уходить в офшоры», — пояснил он.
В сентябре 2022 года, после начала российского вторжения в Украину и введения западными странами санкций в отношении Москвы, Владимир Путин заявил, что дедолларизация экономики России является неизбежной.
Спустя два года, в сентябре 2024 года, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин сказал, что Россия не проводит политику дедолларизации. В то же время он отметил, что непродуманная внешняя политика Вашингтона подталкивает другие страны к тому, чтобы отказаться от доллара.