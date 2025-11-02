EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом

2 минуты чтения 17:10

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поощрения других государств к использованию доллара в качестве основной валюты, чтобы противостоять усилиям Китая по ослаблению его глобального влияния. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме и министерстве финансов США.

«Это политика, которую они воспринимают очень серьезно, но она пока находится в процессе проработки. Окончательных решений еще не принято», — рассказал профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке, который является одним из ведущих мировых специалистов по долларизации. По его словам, летом представители Белого дома и Минфина встречались с ним, чтобы обсудить, как можно продвинуть эту инициативу.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Ханке рассказал, что в обсуждениях участвовали сотрудники Совета национальной безопасности и Совета экономических консультантов президента. На встречах в середине и конце августа также присутствовали представители министерства финансов и Белого дома. Один из них, как отметил экономист, описал ситуацию как «попытку укрепить международную роль доллара» и связал интерес к долларизации с политикой по расширению применения цифровых активов, обеспеченных долларом.

По словам Ханке, Белый дом уделяет особое внимание аргентинскому кризису, который рассматривается как возможный кейс для практического внедрения долларизации. Аргентина, как и другие страны с хронической нестабильностью национальной валюты, — Ливан, Гана, Турция, Египет и Зимбабве — фигурирует среди кандидатов. Аргентинское правительство при этом исключило возможность перехода на доллар в ближайшее время, сославшись на нехватку валютных резервов.

Представитель Белого дома Куш Десаи подтвердил факт встреч с Ханке, но подчеркнул, что пока не принято официального решения. «Президент Трамп неоднократно подтверждал приверженность укреплению силы и влияния доллара. Как и в других вопросах национальной важности, администрация консультируется с внешними экспертами, однако подобные обсуждения не означают утверждения официальной позиции», — заявил Десаи.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Долларизация остается спорной темой среди экономистов. Международный валютный фонд предупреждает, что полный отказ от национальной валюты может ограничить рост экономики и лишить страны гибкости денежно-кредитной политики. Аргентина уже имела опыт жесткой привязки к доллару с 1991 по 2002 год, но отказалась от нее после дефолта 2001 года.

По мнению Ханке,  с 1995 года больше трех четвертей аргентинского госдолга были выведены из страны из-за хронического недоверия к национальной валюте — аргентинскому песо. Он считает, что постоянные финансовые вливания бессмысленны, так как лишь малая часть поступающих средств остается в экономике страны и используется для ее развития. В результате Аргентина не в состоянии генерировать достаточный доход для обслуживания государственного долга.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Бывший управляющий хедж-фонда Elliott Management Джей Ньюман заявил, что долларизация могла бы разорвать этот цикл. «Это должно произойти, если вы хотите остановить постоянное бегство капитала. Иначе доллары, поступающие в экономику, будут снова уходить в офшоры», — пояснил он. 

В сентябре 2022 года, после начала российского вторжения в Украину и введения западными странами санкций в отношении Москвы, Владимир Путин заявил, что дедолларизация экономики России является неизбежной. 

Спустя два года, в сентябре 2024 года, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин сказал, что Россия не проводит политику дедолларизации. В то же время он отметил, что непродуманная внешняя политика Вашингтона подталкивает другие страны к тому, чтобы отказаться от доллара.   

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой