Российские банки обвинили в «перегибании палки» в борьбе с мошенниками

Россияне стали реже жаловаться на мошенничества с их банковскими счетами. В то же время значительно выросло число жалоб на сами банки, которые безосновательно блокируют счета своих клиентов. Об этом, как передает РБК, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая на конференции «Фокус на клиента».

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и, надеюсь, что проблема будет решена», — сказала она.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

При этом глава ЦБ подчеркнула, что регулятор требует от кредитных организаций полностью раскрывать клиентам информацию о причинах блокировки их счетов, а сами решения о блокировке, по ее словам, должны приниматься так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

Ранее Набиуллина говорила, что сейчас существует три причины для блокировки операций клиента — при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

14 ноября ЦБ опубликовал перечень признаков мошеннических банковских операций, при обнаружении которых банки должны блокировать транзакции.

Незадолго до этого на профильных порталах появилось множество жалоб от россиян, чьи банковские счета оказались заблокированы, в том числе из-за переводов самим себе. Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина тогда пояснила, что это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.