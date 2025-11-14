EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Опубликован перечень признаков мошеннических банковских переводов

2 минуты чтения 09:33

Банк России утвердил новый перечень признаков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Согласно распоряжению регулятора, банки должны будут блокировать переводы с такими признаками, начиная с 1 января 2026 года. Новый перечень ЦБ опубликовал на своем сайте.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Основными признаками того, что клиент делает перевод под влиянием мошенников или лишился контроля над своими банковскими счетами, буду считаться следующие:

— совпадение данных получателя с данными из базы ЦБ о случаях переводов без согласия клиента (или под влиянием обмана);

— нетипичные параметры онлайн-сессии, такие как необычный провайдер связи, операционная система или приложение, а также использование  инструментов сокрытия сессионных данных;

— смена телефонного номера, указанного в интернет-банке или личном кабинете на «Госуслугах» менее, чем за 48 часов до попытки совершения перевода;

— замена SIM-карты или изменение настроек устройства, с которого отправляется перевод, до подтверждения банком, что номер телефона действительно принадлежит клиенту;

— запрос на внесение наличных через банкомат с использованием токенизированной (цифровой) карты в течение 24 часов после трансграничного перевода на сумму свыше 100 тысяч рублей;

— поступление более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) со счета в другом банке менее чем за 24 часа до перевода лицу, которому ранее в течение шести месяцев не отправлялись переводы.

Три вагона смерти 
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

Ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал РИА «Новости», что злоумышленники в рамках мошеннических схем убеждают своих жертв переводить крупные суммы самим себе через СБП. Поэтому регулятор, решил включить такие переводы в перечень мошеннических признаков, пояснил он.

По последним данным ЦБ, только за третий квартал 2025 года российским банкам удалось предотвратить хищение мошенниками более 3,5 триллиона рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти 
Общество
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года