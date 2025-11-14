Опубликован перечень признаков мошеннических банковских переводов

Банк России утвердил новый перечень признаков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Согласно распоряжению регулятора, банки должны будут блокировать переводы с такими признаками, начиная с 1 января 2026 года. Новый перечень ЦБ опубликовал на своем сайте.
Основными признаками того, что клиент делает перевод под влиянием мошенников или лишился контроля над своими банковскими счетами, буду считаться следующие:
— совпадение данных получателя с данными из базы ЦБ о случаях переводов без согласия клиента (или под влиянием обмана);
— нетипичные параметры онлайн-сессии, такие как необычный провайдер связи, операционная система или приложение, а также использование инструментов сокрытия сессионных данных;
— смена телефонного номера, указанного в интернет-банке или личном кабинете на «Госуслугах» менее, чем за 48 часов до попытки совершения перевода;
— замена SIM-карты или изменение настроек устройства, с которого отправляется перевод, до подтверждения банком, что номер телефона действительно принадлежит клиенту;
— запрос на внесение наличных через банкомат с использованием токенизированной (цифровой) карты в течение 24 часов после трансграничного перевода на сумму свыше 100 тысяч рублей;
— поступление более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) со счета в другом банке менее чем за 24 часа до перевода лицу, которому ранее в течение шести месяцев не отправлялись переводы.
Ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал РИА «Новости», что злоумышленники в рамках мошеннических схем убеждают своих жертв переводить крупные суммы самим себе через СБП. Поэтому регулятор, решил включить такие переводы в перечень мошеннических признаков, пояснил он.
По последним данным ЦБ, только за третий квартал 2025 года российским банкам удалось предотвратить хищение мошенниками более 3,5 триллиона рублей.