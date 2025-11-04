EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе

2 минуты чтения 12:27 | Обновлено: 13:07

Российские банки начали все чаще блокировать операции своих клиентов, когда те делают переводы между собственными счетами. Как пояснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.

Она уточнила, что поводом для блокировки могут стать часто повторяющиеся операции или переводы крупных сумм. Кроме того, подозрительными банку могут показаться операции, не соответствующие обычному поведению клиента, такие как частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей. В этих случаях действующее законодательство обязывает кредитную организацию приостановить операцию и проверить источник средств, пояснила Бочкина.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — посоветовала эксперт.

Если же операцию все-таки заблокировали, следует связаться с банком и предоставить его сотрудникам необходимую информацию. По словам Бочкиной, обычно достаточно подтвердить легальное происхождение средств.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

В июле, после вступления в силу нового закона о борьбе с «дропперством» (передачей контроля над своим банковским счетом третьим лицам для проведения сомнительных операций — прим. «Холода») на блокировку своих счетов начали массово жаловаться клиенты многих российских банков. 

Так, клиенты кредитных организаций и платежных систем, таких как ВТБ, «Газпромбанк», «МТС Деньги» и других, рассказали, что столкнулись с блокировкой счетов и заморозкой средств на них из-за самых обычных операций, таких как перевод денег родственнику или оплата покупки в магазине по QR-коду.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле