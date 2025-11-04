Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе

Российские банки начали все чаще блокировать операции своих клиентов, когда те делают переводы между собственными счетами. Как пояснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.

Она уточнила, что поводом для блокировки могут стать часто повторяющиеся операции или переводы крупных сумм. Кроме того, подозрительными банку могут показаться операции, не соответствующие обычному поведению клиента, такие как частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей. В этих случаях действующее законодательство обязывает кредитную организацию приостановить операцию и проверить источник средств, пояснила Бочкина.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — посоветовала эксперт.

Если же операцию все-таки заблокировали, следует связаться с банком и предоставить его сотрудникам необходимую информацию. По словам Бочкиной, обычно достаточно подтвердить легальное происхождение средств.

В июле, после вступления в силу нового закона о борьбе с «дропперством» (передачей контроля над своим банковским счетом третьим лицам для проведения сомнительных операций — прим. «Холода») на блокировку своих счетов начали массово жаловаться клиенты многих российских банков.

Так, клиенты кредитных организаций и платежных систем, таких как ВТБ, «Газпромбанк», «МТС Деньги» и других, рассказали, что столкнулись с блокировкой счетов и заморозкой средств на них из-за самых обычных операций, таких как перевод денег родственнику или оплата покупки в магазине по QR-коду.