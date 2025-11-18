EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: подросток лишился пальца из-за дедовщины и насилия в детском доме

2 минуты чтения 15:17

В одном из детских домов Свердловской области старшие воспитанники издеваются и бьют младших. О процветающей там дедовщине жительница города Арамиль по имени Юлия рассказала в интервью изданию «Екатеринбург онлайн».

По ее словам, воспитатели поощряют такое поведение старших детей, что привело к тому, что ее двоюродный младший брат, пострадавший от издевательств, лишился пальца на руке.

«Над ним издевались старшие дети: били, вымогали деньги. Воспитатели обо всем знали, но не пресекали. Наоборот, можно сказать, поощряли, чтобы младшие боялись старших. И это привело к тому, что брату оторвали палец!» — рассказала она.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

По словам Юлии, 14-летнего Никиту определили в детский дом недалеко от Екатеринбурга, где проживают как здоровые дети, так и дети с инвалидностью. Сам он имеет инвалидность по зрению, из-за чего его часто травят старшие воспитанники, рассказала сестра.

Инцидент, закончившийся потерей пальца, по ее словам, произошел в октябре. Брат позвонил ей и рассказал, что ему оторвали палец, а позже он был вынужден соврать врачам, что сам прищемил его дверью.

Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что в день происшествия старшие воспитанники напали на Никиту и стали закидывать его камнями и палками. В какой-то момент подросток схватился за косяк двери, и тогда один из нападавших пнул ее так, что Никите оторвало фалангу пальца.

Запах убийцы
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
Криминал17 минут чтения

Юлия утверждает, что все эти издевательства и нападения происходят в детском доме с ведома и одобрения заведующей по имени Ольга Валентиновна. Эту информацию изданию на условиях анонимности подтвердила бывший педагог учреждения. По ее словам, в детском доме царит «настоящая дедовщина», а детей избивают не только старшие воспитанники, но и воспитатели.

«Ольга Валентиновна заводит себе в кабинет, бьет наедине. Один мальчик говорил, что она начала его душить, пока тот не стал задыхаться. Еще девочки жаловались. Никакой воспитательной работы с детьми нет, все пущено на самотек: бьют, и ладно», — сообщила она.

Еще один бывший сотрудник детского дома, о котором идет речь, психолог по имени Оксана рассказала изданию, что проработала там около года и уволилась, потому что «больше не выдержала». «Ольга Валентиновна поощряет это и сама бьет детей. Все замалчивается, спускается на тормозах — год назад пострадал один из детдомовских мальчиков, четвероклассник. Он рассказал, что двое одноклассников поставили его на колени и [совершили насильственные действия сексуализированного характера]. Никто не стал обращаться в правоохранительные органы, все замолчали», — сказала она.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Сама заведующая отрицает насилие в детском доме и называет обвинения бывших сотрудников «голословными». По ее словам, никакой травли и физического насилия в отношении младших воспитанников в учреждении «точно нет». Комментируя инцидент, в результате которого Никита лишился пальца на руке, заведующая заявила, что подросток якобы сам нанес себе травму «по неосторожности».

В прокуратуре изданию подтвердили, что Никита получил травму в результате удара дверью. В ведомстве также добавили, что внутри учреждения «не было обеспечено функционирование всех камер видеонаблюдения, а о данном инциденте с ребенком не сообщено в прокуратуру».

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

«Екатеринбург онлайн» пишет, что о происходящем в детском доме журналисты сообщили в министерство социальной политики Свердловской области и региональному уполномоченному по правам ребенка Татьяне Титовой.

У самого Никиты, по словам сестры, сейчас забрали телефон и запретили разговаривать с ней. Сейчас Юлия пытается добиться перевода подростка в другое учреждение рядом с ее домом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле