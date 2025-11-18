СМИ: подросток лишился пальца из-за дедовщины и насилия в детском доме

В одном из детских домов Свердловской области старшие воспитанники издеваются и бьют младших. О процветающей там дедовщине жительница города Арамиль по имени Юлия рассказала в интервью изданию «Екатеринбург онлайн».
По ее словам, воспитатели поощряют такое поведение старших детей, что привело к тому, что ее двоюродный младший брат, пострадавший от издевательств, лишился пальца на руке.
«Над ним издевались старшие дети: били, вымогали деньги. Воспитатели обо всем знали, но не пресекали. Наоборот, можно сказать, поощряли, чтобы младшие боялись старших. И это привело к тому, что брату оторвали палец!» — рассказала она.
По словам Юлии, 14-летнего Никиту определили в детский дом недалеко от Екатеринбурга, где проживают как здоровые дети, так и дети с инвалидностью. Сам он имеет инвалидность по зрению, из-за чего его часто травят старшие воспитанники, рассказала сестра.
Инцидент, закончившийся потерей пальца, по ее словам, произошел в октябре. Брат позвонил ей и рассказал, что ему оторвали палец, а позже он был вынужден соврать врачам, что сам прищемил его дверью.
Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что в день происшествия старшие воспитанники напали на Никиту и стали закидывать его камнями и палками. В какой-то момент подросток схватился за косяк двери, и тогда один из нападавших пнул ее так, что Никите оторвало фалангу пальца.
Юлия утверждает, что все эти издевательства и нападения происходят в детском доме с ведома и одобрения заведующей по имени Ольга Валентиновна. Эту информацию изданию на условиях анонимности подтвердила бывший педагог учреждения. По ее словам, в детском доме царит «настоящая дедовщина», а детей избивают не только старшие воспитанники, но и воспитатели.
«Ольга Валентиновна заводит себе в кабинет, бьет наедине. Один мальчик говорил, что она начала его душить, пока тот не стал задыхаться. Еще девочки жаловались. Никакой воспитательной работы с детьми нет, все пущено на самотек: бьют, и ладно», — сообщила она.
Еще один бывший сотрудник детского дома, о котором идет речь, психолог по имени Оксана рассказала изданию, что проработала там около года и уволилась, потому что «больше не выдержала». «Ольга Валентиновна поощряет это и сама бьет детей. Все замалчивается, спускается на тормозах — год назад пострадал один из детдомовских мальчиков, четвероклассник. Он рассказал, что двое одноклассников поставили его на колени и [совершили насильственные действия сексуализированного характера]. Никто не стал обращаться в правоохранительные органы, все замолчали», — сказала она.
Сама заведующая отрицает насилие в детском доме и называет обвинения бывших сотрудников «голословными». По ее словам, никакой травли и физического насилия в отношении младших воспитанников в учреждении «точно нет». Комментируя инцидент, в результате которого Никита лишился пальца на руке, заведующая заявила, что подросток якобы сам нанес себе травму «по неосторожности».
В прокуратуре изданию подтвердили, что Никита получил травму в результате удара дверью. В ведомстве также добавили, что внутри учреждения «не было обеспечено функционирование всех камер видеонаблюдения, а о данном инциденте с ребенком не сообщено в прокуратуру».
«Екатеринбург онлайн» пишет, что о происходящем в детском доме журналисты сообщили в министерство социальной политики Свердловской области и региональному уполномоченному по правам ребенка Татьяне Титовой.
У самого Никиты, по словам сестры, сейчас забрали телефон и запретили разговаривать с ней. Сейчас Юлия пытается добиться перевода подростка в другое учреждение рядом с ее домом.