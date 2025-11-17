EN
EN
Криминал

Толпа подростков избила полицейского

2 минуты чтения 15:45

В Воркуте группа подростков напала на полицейского, который приехал по вызову в местный торговый центр, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Коми.

Зачинщиком драки, по данным полиции, был 17-летний парень. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время должен решиться вопрос о мере пресечения. Представители МВД также сообщили, что эти же подростки ранее уже привлекали внимание силовиков, а некоторые из них состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Запах убийцы
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
Криминал17 минут чтения

По информации близкого к силовикам телеграм-канала Baza, инцидент произошел после повторного вызова в торговый центр Воркуты. Пьяные подростки устроили дебош в ТЦ. Они угрожали сотрудникам пунктов выдачи заказов и бросали бутылки.

Прибывшим на вызов полицейским удалось их успокоить, и компания разошлась. Однако позже подростки вернулись и потребовали удалить записи с камер наблюдения. После этого в торговый центр снова вызвали полицию. На улице один из молодых людей напал на полицейского, и остальные присоединились к избиению.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Ранее в Московской области 16-летний подросток попытался убить двух девочек 13 и 16 лет. Одну из них он ударил молотком по голове и распылил в ее сторону перцовый баллончик. Вторую девочку он избил и потащил в лес. Обе пострадавшие оказались в реанимации, одна из них — в крайне тяжелом состоянии.

Позже во время допроса нападавший объяснил свой поступок «ненавистью к женщинам». Мать подростка сообщила, что перед этим он успел написать близким прощальное письмо, в котором, в частности, называл себя инцелом.

