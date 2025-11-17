Московского блогера-язычника обвинили в педофилии

Жителя Москвы задержали по подозрению в педофилии после того, как стало известно о его переписке с 11-летней и 13-летней девочками. Мужчину отправили под арест, его имя не называется. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Против мужчины 1987 года рождения возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статьям об «иных насильственных действиях сексуального характера», «половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», и «развратных действиях».

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

Следователи выяснили, что обвиняемый в 2024 году переписывался с 11-летней девочкой, заставляя ее прислать фотографии «интимного содержания». Мужчина также отправлял школьнице аналогичные видео.

«Кроме того, в ходе личной встречи злоумышленник совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера. В октябре 2025 года обвиняемый аналогичным образом совершил преступления в отношении 13-летней девочки», — говорится в сообщении Следственного комитета. Там отмечается, что мужчину проверят на причастность к другим преступлениям.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

В то же время РЕН ТВ сообщил со ссылкой на анонимный источник, что обвиняемого зовут Сергей Н. По данным телеканала, он выкладывал в своих соцсетях видео языческой тематики и обращался к подписчикам словами «братья и сестры». Также отмечается, что с первой девочкой Сергей встречался дважды, а со второй — трижды.

Ранее стало известно, что певица и ведущая из Бурятии Баирма Батоцыренова обвинила своего мужа в том, что он домогался ее дочери. Позже женщина заявила, что она заставила свою дочь оговорить супруга, и призналась в том, что дала ложные показания, однако силовики отказались принимать это во внимание.