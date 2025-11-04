EN
Общество

Россиянка обвинила мужа в педофилии и теперь добивается его освобождения

2 минуты чтения 13:26 | Обновлено: 14:53

Известная в Бурятии певица и ведущая Баирма Батоцыренова призналась в том, что, поссорившись с мужем, оговорила его, заявив, что тот домогался ее дочери, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы «по самой ужасной статье». Ее видеопризнание опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

По словам Батоцыреновой, она поссорилась с мужем в начале октября. На эмоциях она якобы заставила одну из своих дочерей оговорить мужчину, заявив, что тот «ее трогал». После этого она отправила заявление в центр психологической поддержки, откуда его передали в Следственный комитет.

Мужчину арестовали и отправили в СИЗО. Однако затем Батоцыренова, по ее словам, попыталась забрать заявление, но потерпела неудачу. «Ему грозит 20 лет тюрьмы. Я осознала ужас содеянного: он воспитывал дочь с 2 лет, был ей настоящим отцом. Мы уже пытались исправить ситуацию: и я, и дочь неоднократно говорили следствию, что давали ложные показания», — рассказала она. 

Однако, по словам женщины, силовики отказываются принимать явку с повинной о даче ложных показаний. Батоцыренова добавила, что ее отстранили от участия в деле, так как она «не защищает ребенка», а новые показания ее дочери силовики «не протоколируют».

При этом у пары трое детей, а Батоцыренова беременна четвертым. «Я беременна, у нас трое маленьких детей, я в декрете уже десять лет. Я полностью осознаю свою ошибку и готова нести ответственность за ложные показания. Но я прошу одного — справедливости для мужа — невиновного человека», — утверждает она.

