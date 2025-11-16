Полным фиаско закончилась попытка ограбления российской туристки в Аргентине

В столице Аргентине Буэнос-Айресе двое грабителей мужчин попытались ограбить российскую туристку, но потерпели неудачу из-за решительных действий женщины. Как сообщает со ссылкой на представителей полиции местное издание Nación, россиянка не только смогла защитить свое имущество, но и задержала одного из нападавших.

«Российская туристка оказала сопротивления двум мотоциклистам, которые пытались украсть у нее мобильный телефон в районе Палермо и смогла удержать одного из них до прибытия полиции», — говорится в публикации.

По данным издания, инцидент произошел 9 ноября и попал в поле зрения уличных камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, 33-летняя россиянка, чье имя не называется, подверглась нападению двоих мужчин когда, сидя на велосипеде, ждала разрешающего сигнала светофора.

К смотревшей в телефон женщине на мотоцикле подъехали двое мужчин, один из которых попытался вырвать гаджет из рук россиянки. Однако она крепко схватилась за свой смартфон и не отпустила его, даже когда нападавший нанес ей несколько ударов, а водитель мотоцикла дал газу, протащив девушку несколько метров по дороге.

Тем не менее россиянка не только не выпустила из рук ценное имущество, но и смогла сбросить с мотоцикла одного из грабителей. После этого его сообщник скрылся с места преступления на мотоцикле, а подоспевшие на помощь очевидцы помогли несостоявшейся жертве ограбления задержать второго злоумышленника до прибытия полиции.

Как пишет газета, позже правоохранителям удалось отследить по камерам видеонаблюдения маршрут скрывшегося с места грабителя и задержать его. Во время обыска по месту жительства задержанного полиция изъяла там десяток мобильных телефонов.