СМИ: задержанный в Таиланде «хакер мирового класса» может быть российским разведчиком

В Таиланде на острове Пхукет местные силовики по запросу властей США задержали россиянина. В тайской полиции уточнили, что его подозревают в киберпреступлениях, передает The Phuket News. Между тем, как утверждает издание «Вот Так», задержанным может быть офицер российской разведки Алексей Лукашев.

О задержании 35-летнего мужчины, чье имя и гражданство не называется, киберполиция Таиланда сообщила 12 ноября. В пресс-релизе ведомства его называют «хакером мирового класса». В документе также уточняется, что он мог быть причастен к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

«Подозреваемый был арестован в отеле в районе Таланг провинции Пхукет. [Принадлежащие ему] электронные устройства, включая ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки, были изъяты для проведения технологических исследований», — рассказали тайские силовики.

В свою очередь, Phuket News пишет, что задержанным оказался россиянин, прибывший в Таиланд 30 октября. По данным издания, его передали в ведение Генпрокуратуры страны, которая уже инициировала процедуру экстрадиции.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

В то же время журналисты издания «Вот Так», изучив анкеты лиц, которых американские власти разыскивают по обвинению в совершении киберпреступлений, обнаружили там 40 россиян. При этом 35 лет оказалось только одному из них — некоему Алексею Лукашеву.

По данным ФБР, Лукашев является офицером российской военной разведки в звании старшего лейтенанта, приписанным к воинской части 26165.