Криминал

Подросток на багги сбил двух человек в Подмосковье

21:58

В поселке Тучково в Рузском районе Подмосковья 13-летний подросток за рулем багги наехал на двух человек на привокзальной площади, сообщает региональная полиция.

По данным МВД, пострадали две женщины в возрасте 19 и 64 лет, они госпитализированы. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, пенсионерку прижало к стене здания автостанции, ее состояние оценивается как среднее. Молодая девушка оказалась под колесами автомобиля, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовала полиция, багги врезался в толпу людей, которые стояли на автобусной остановке у автостанции. По данным Baza и Shot, в автомобиле находились двое подростков. Канал «112» уточняет, что они оба были трезвыми.

Прокуратура Рузского района заявила, что будет контролировать расследование происшествия. Ведомство планирует оценить поведение родителей и деятельность органов по профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
14 минут чтения

В городе Ревда Свердловской области в конце октября водитель не справился и сбил трех школьниц, которые ждали зеленого сигнала светофора на переходе. Две девочки погибли, третья была госпитализирована в тяжелом состоянии. Местные силовики сообщили, что 37-летний водитель «Лады» не остановился после наезда на людей и врезался в продуктовый магазин.

В станице Ленинградской Краснодарского края пьяный водитель «Нивы» сбил двух человек. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», 22-летний мужчина наехал на знакомых после начала драки.

