Подросток на багги сбил двух человек в Подмосковье

В поселке Тучково в Рузском районе Подмосковья 13-летний подросток за рулем багги наехал на двух человек на привокзальной площади, сообщает региональная полиция.

По данным МВД, пострадали две женщины в возрасте 19 и 64 лет, они госпитализированы. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, пенсионерку прижало к стене здания автостанции, ее состояние оценивается как среднее. Молодая девушка оказалась под колесами автомобиля, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовала полиция, багги врезался в толпу людей, которые стояли на автобусной остановке у автостанции. По данным Baza и Shot, в автомобиле находились двое подростков. Канал «112» уточняет, что они оба были трезвыми.

Прокуратура Рузского района заявила, что будет контролировать расследование происшествия. Ведомство планирует оценить поведение родителей и деятельность органов по профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

