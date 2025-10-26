EN
Общество

Машина въехала в толпу людей в Краснодарском крае

2 минуты чтения 21:28

Житель Краснодарского края въехал в толпу людей около ночного клуба в станице Ленинградской на машине «Нива» и врезался в припаркованную «Ладу», сообщает региональное управление МВД.

Находившийся за рулем 22-летний мужчина наехал на двух человек, один из них был госпитализирован. Водитель был пьян, его доставили в отдел полиции и составили протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП).

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что наезд произошел после начала драки, в которой участвовали несколько нетрезвых мужчин. Один из них якобы сел за руль «Нивы» и наехал на стоящих у здания людей, этот момент попал на видеозапись.

По информации телеграм-канала Shot, в конфликте участвовали две компании мужчин, а автомобиль совершил наезд дважды. В МВД отметили, что не получали заявлений по факту драки — правоохранительные органы уже начали проверку, но в тексте не отмечается, что именно стало ее предметом. «Нива» и поврежденная ей «Лада» эвакуированы на спецстоянку.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

В июле СМИ сообщили о наезде на переходивших дорогу по пешеходному переходу людей на Бережковской набережной в Москве, водитель на машине марки HIPhi Z сбил их и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых оказались два ребенка — им потребовалась госпитализация.

Позже машину нашли в одном из московских переулков, полиция задержала двух находившихся в ней людей. Водителем был 23-летний студент, он признал свою вину. Также журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что наезд он совершил в нетрезвом состоянии.

