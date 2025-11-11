EN
Интернет и мемы

В российском регионе отключили интернет до конца войны

2 минуты чтения

В некоторых районах Ульяновской области уже несколько недель не работает мобильный интернет. По данным портала «УлПравда», власти установили такой запрет в зонах объектов специального назначения до конца войны с Украиной.

Сообщается, что после массовых жалоб местных жителей чиновники провели пресс-конференцию во время которой объяснили, что мобильный интернет ограничивают по решению федеральных властей. По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений и архитектуры Олега Ягфарова, меры будут действовать до конца войны в Украине, «если не будет иных решений федерального центра».

Отмечается, что еще до введения запрета, федеральный центр принял решение расширить «зоны безопасности» вблизи объектов специального назначения. Так, в зоны ограничений попали некоторые жилые кварталы, соцобъекты и офисные здания. Решение, по данным «УлПравды», принято на постоянной основе, а не только на период атак беспилотников.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Портал пишет, что власти сформировали «белый список», куда внесли сайты, которые будут работать даже в условиях ограничений. Так, они заверили, что сайт «Госуслуг», маркетплейсов Ozon и Wildberries, платежной системы «Мир», сервисов «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», будут работать даже в «слепой» зоне вблизи спецобъектов.

Однако, как отмечается, не все технические вопросы были решены, что вызвало возмущения у жителей. В Минцифры заверили, что в первую очередь займутся открытием доступа без мобильного интернета к банковским приложениям. Тем временем, провайдеры проводного интернета работают в усиленном режиме, чтобы проводить подключения в выходные дни, пишет «УлПравда».

Об ограничениях в доступе к мобильному интернету в правительстве Ульяновской области сообщили 30 октября. Однако в пресс-релизе не говорилось о каком-либо решении федерального центра касаемо ограничений до конца войны в Украине.

«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
