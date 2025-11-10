EN
Интернет и мемы

Американский рэпер поместил Путина на обложку альбома «Пугая шлюх»

2 минуты чтения 18:40 | Обновлено: 20:19
Американский рэпер поместил Путина на обложку альбома «Пугая шлюх»

Рэпер из США Jpegmafia показал новую обложку для своего альбома Scaring The Hoes («Пугая шлюх»), выпущенного в 2023 году совместно с другим исполнителем Дэнни Брауном. На ней изображен Владимир Путин во время посещения военного парада в Пекине 3 сентября 2025 года.

Альбом состоит из четырех виниловых пластинок, по две штуки в каждом конверте. На обложке второго содержится также надпись на русском: «Пугая мотыг». Вероятно, это ошибка, которая произошла из-за неправильного перевода слова hoe. Оно может переводиться на русский и как «мотыга», и как «шлюха» в зависимости от контекста употребления.

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

Виниловые пластинки с изображением Путиным на конверте доступны для предзаказа, сейчас весь набор из четырех пластинок стоит около 60 долларов. Доступна также и аудиокассета с аналогичной обложкой, она стоит около 20 долларов. На сами пластинки также наносят отредактированное изображение президента США Дональда Трампа, картинки со львом и свиньей с короткой мужской стрижкой.

Ранее Jpegmafia уже выпускал свой альбом Scaring The Hoes с еще одной альтернативной версией обложки. На ней были изображены Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время встречи в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей в 2019 году.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Релиз альбома состоялся в марте 2023 года, он был тепло встречен и критиками, и слушателями. Scaring The Hoes имеет оценку в 86 баллов из 100 возможных от критиков и 8,2 балла из 10 от слушателей на платформе Metacritic.

Критики отметили хаос и «нелепость» музыки, которая при этом захватывает и оставляет положительное впечатление. Фанаты посчитали альбом сумбурным, но отметили, что в этом, вероятно, и заключался замысел его авторов. Они также остались довольны уникальным колоритом и похвалили взаимодействие Jpegmafia и Брауна.

Фото:Jpegmafia

