Экономика

Власти предложили бороться с дефицитом бензина с помощью спирта

2 минуты чтения 12:02 | Обновлено: 12:09

Министерство финансов подготовило поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие отмену акциза на денатурированный этиловый спирт, если он используется при производстве бензина марки АИ-92. Это одно из изменений ко второму чтению законопроекта №1026190-8, входящего в бюджетный пакет, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с документом.

Согласно поправкам, нулевая ставка акциза будет применяться только в том случае, если спирт поступает на нефтеперерабатывающий завод, имеющий свидетельство на переработку нефти.

По данным источников агентства, цель этой меры — повысить рентабельность производства бензина с использованием этанола и обеспечить дополнительное предложение топлива на внутреннем рынке, если возникнет его дефицит.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

В начале октября газета «Коммерсантъ» сообщала, что вице-премьер Александр Новак направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по дополнительной поддержке топливного рынка. Среди них значилась инициатива об отмене акциза на денатурированный этанол, применяемый при производстве бензина. По оценкам Новака, это позволит увеличить внутренние поставки бензина примерно на 100 тысяч тонн в месяц.

Новак также отмечал, что власти принимают решения, направленные на дополнительное обеспечение топливом, в том числе за счет изменений, связанных с использованием химических компонентов и присадок. По его словам, это позволит задействовать для внутреннего производства часть продукции, которая ранее шла на экспорт, и тем самым нарастить выпуск бензина и дизельного топлива.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

С сентября все больше российских регионов начали сообщать о проблемах с поставками бензина. По разным данным, дефицит наблюдался в 10-20 субъектах. СМИ писали, что в некоторых регионах начали закрываться заправки. К концу октября на отсутствие в бензина марки АИ-95 пожаловались жители Свердловской области, а глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что производители бензина начали его разбавлять.

Российские власти в ответ на сообщения о нехватке бензина в стране обвиняли россиян в создании ажиотажного спроса на топливо. В то же время цены на бензин в первой половине этого года выросли более чем на 7%.

Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
