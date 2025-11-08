Власти предложили бороться с дефицитом бензина с помощью спирта

Министерство финансов подготовило поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие отмену акциза на денатурированный этиловый спирт, если он используется при производстве бензина марки АИ-92. Это одно из изменений ко второму чтению законопроекта №1026190-8, входящего в бюджетный пакет, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с документом.

Согласно поправкам, нулевая ставка акциза будет применяться только в том случае, если спирт поступает на нефтеперерабатывающий завод, имеющий свидетельство на переработку нефти.

По данным источников агентства, цель этой меры — повысить рентабельность производства бензина с использованием этанола и обеспечить дополнительное предложение топлива на внутреннем рынке, если возникнет его дефицит.

Россию накрыл топливный кризис Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры Экономика 4 минуты чтения

В начале октября газета «Коммерсантъ» сообщала, что вице-премьер Александр Новак направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по дополнительной поддержке топливного рынка. Среди них значилась инициатива об отмене акциза на денатурированный этанол, применяемый при производстве бензина. По оценкам Новака, это позволит увеличить внутренние поставки бензина примерно на 100 тысяч тонн в месяц.

Новак также отмечал, что власти принимают решения, направленные на дополнительное обеспечение топливом, в том числе за счет изменений, связанных с использованием химических компонентов и присадок. По его словам, это позволит задействовать для внутреннего производства часть продукции, которая ранее шла на экспорт, и тем самым нарастить выпуск бензина и дизельного топлива.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

С сентября все больше российских регионов начали сообщать о проблемах с поставками бензина. По разным данным, дефицит наблюдался в 10-20 субъектах. СМИ писали, что в некоторых регионах начали закрываться заправки. К концу октября на отсутствие в бензина марки АИ-95 пожаловались жители Свердловской области, а глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что производители бензина начали его разбавлять.

Российские власти в ответ на сообщения о нехватке бензина в стране обвиняли россиян в создании ажиотажного спроса на топливо. В то же время цены на бензин в первой половине этого года выросли более чем на 7%.