СМИ: в российском регионе закончился 95-й бензин

Жители Свердловской области пожаловались на отсутствие на заправках региона 95-го бензина. Как пишет портал «Екатеринбург онлайн», водителям приходится ездить по нескольким заправкам в поисках топлива.

«На “Газпроме” на Восточной ни один пистолет с 95-м не работает. До этого была на “Роснефти” на Малышева, там тоже нет 95-го. Люди разворачиваются, мы тут ездим кругами. Сейчас еду домой, потому что боюсь, что не дотяну до какой-то еще заправки», — рассказала собеседница издания. По ее словам, на одной из заправок ей сказали, что бензина нет на нефтебазе, поэтому работники АЗС «сидят грустные».

Другая женщина рассказала, что она тоже объехала несколько заправок на разных улицах, и ни на одной из них не было АИ-95 и премиального топлива G-Drive. Об этом же сообщил еще один собеседник портала.

«Екатеринбург онлайн» пишет, что топлива нет и на заправках, которые расположены вдоль трассы. По словам местных жителей, 95-го бензина нет на АЗС «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла».

Кроме того, одна из жительниц области написала в соцсетях, что к ней отказались отправлять бригаду скорой помощи. По ее словам, диспетчер объяснил это нехваткой топлива и заявил, что бригады отправляют только на срочные вызовы. В то же время в антитеррористической комиссии заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Ранее, по данным СМИ, с дефицитом топлива столкнулись десятки российских регионов, а цены на бензин выросли на 7,2% в первой половине этого года. В октябре глава Союза автосервисов России Юрий Валько обвинил производителей бензина в том, что они начали его разбавлять.

Министр энергетики Сергей Цивилев, в свою очередь, возложил ответственность на перебои с топливом на россиян. По его словам, на фоне сообщений о нехватке бензина появился ажиотажный спрос со стороны жителей страны.