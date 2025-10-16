В России начали разбавлять бензин

Глава Союза автосервисов России Юрий Валько обвинил российских производителей бензина в поломках автомобилей из-за увеличения случаев поставок некачественного топлива на заправки, передает НСН.

Валько рассказал и о «махинациях» на самих заправках. По его словам, сотрудники разбавляют бензин на местах. «Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию», — рассказал мужчина.

По мнению Валько, производство бензина низкого качества в России увеличилось из-за того, что у компаний нет возможности повышать цены. Они пытаются повысить октановое число за счет добавок на фоне дефицита топлива в некоторых регионах России.

Ранее «Коммерстантъ» писал о предложении вице-премьера Александра Новака к премьер-министру России Михаилу Мишустину — чиновник описал ряд мер, которые, по его мнению, помогут смягчить топливный кризис в различных частях страны.

Среди них было и предложение временно разрешить использование монометиланилина, присадки, позволяющей получать бензин класса 5 из менее качественного вида топлива. Это, по мнению Новака, позволило бы получить 50 тысяч тонн бензина для использования на внутреннем рынке. Еще 100 тысяч тонн власти планируют получить, стимулируя использование этилового спирта при производстве бензина за счет отмены акциза на этот вид спирта.

Журналисты со ссылкой на материал телеграм-канала Baza отмечают, что несколько недель назад россияне пожаловались на массовый выход из строя автомобилей Geely 2025 года выпуска. Компания-производитель заявила, что причиной стали поломки двигателей из-за уровня оксидантов в российском бензине. Валько согласился с этой версией и добавил, что перепрошивка автомобилей вряд ли поможет решить проблему. Он считает, что необходимо ужесточить контроль за качеством бензина.