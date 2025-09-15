Бензиновый кризис добрался до рядовых россиян

Розничные цены на бензин за первое полугодие 2025 года выросли на 7,2%, тогда как уровень общей инфляции составил 4,03%. Только с августа по сентябрь цены на бензин поднялись на 2,7%, а по сравнению с прошлым годом стоимость одного литра АИ-92 выросла на 10%, литра АИ-95 — на 9,5%. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом старший аналитик финансовой группы БКС Кирилл Бахтин отметил, что розничные цены растут медленнее оптовых. Он объяснил это тем, что стоимость топлива контролируется Федеральной антимонопольной службой. Бахтин добавил, что наибольший рост цен зафиксирован в регионах с высоким потреблением топлива, например, в центральной части России и Подмосковье.

Кроме того, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев заявил, что на стоимость бензина на заправках влияют акцизы и логистические издержки. По его словам, принадлежащие крупным нефтяным компаниям АЗС продают топливо дешевле, чем независимые заправочные станции, однако ситуация зависит в том числе от расположения АЗС. Если они находятся вблизи нефтеперерабатывающих заводов, стоимость бензина может быть ниже.

«Коммерсантъ» отмечает, что в августе этого года биржевые котировки 95-го и 92-го бензина обновили рекорды осени 2023 года. По данным издания, в скором времени ожидается рост цен и на дизельное топливо.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на данные Независимого топливного союза (НТС), что жители как минимум 10 российских регионов столкнулись с топливным кризисом и перебоями в поставках бензина. В некоторых регионах это привело к закрытию заправок.

«Изначально проблема нехватки топлива носила локальный характер, но теперь можно говорить о том, что география расширяется: все больше регионов России сталкиваются с дефицитом», — заявил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

При этом The Moscow Times насчитало уже более 20 регионов, которые столкнулись с дефицитом бензина. Издание связывает это в частности с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

