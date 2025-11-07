EN
Криминал

СМИ: похищенную семейную пару россиян убили в ОАЭ после отказа заплатить выкуп

2 минуты чтения 12:08 | Обновлено: 14:10
СМИ: похищенную семейную пару россиян убили в ОАЭ после отказа заплатить выкуп

В ОАЭ убили криптотрейдера из Санкт-Петербурга Романа Новака и его супругу Анну, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в силовых структурах. Согласно предварительным данным, перед убийством преступники похитили супружескую пару и потребовали денежный выкуп, однако не смогли добиться желаемого и поэтому расправились с ними.

Источник 78.ru сообщил, что подозреваемыми в двойном убийстве оказались граждане России, которых задержали и в ближайшее время должны экстрадировать в Санкт-Петербург.

Согласно полученным сведениям, супружеская перестала выходить на связь с родственниками в России примерно месяц назад. Отмечается, что после четвертого октября сигналы их телефонов еще два дня фиксировались в Хатте (ОАЭ) и Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР). Собеседник издания также рассказал, что после пропажи супругов отец Анны прилетел в Дубай и забрал несовершеннолетних внуков. В разговоре с 78.ru он отметил, что не может рассказать детали произошедшего, чтобы не мешать следствию.

В свою очередь, источник пропагандистского телеканала RT в силовых структурах рассказал, что тела Романа и Анны пока не нашли. По его словам, к преступлению может быть причастен один из обманутых Новаком инвесторов. Он также подчеркнул, что подозреваемых может быть больше и не все из них к настоящему времени задержаны. Тем не менее, как отмечает RT, те, кто уже находится под стражей, признали свою вину.

По данным телеграм-каналов  Shot, Baza и «112», Роман Новак не раз привлекал внимание силовых органов и СМИ. Сообщается, что в последний раз криптотрейдер якобы скрылся с 500 миллионами долларов, которые взял у инвесторов на развитие бизнеса. Пострадавшими были, в частности, предприниматели из Ближнего Востока, Китая и других стран. 

По данным 78.ru Роман Новак создал приложение для быстрых криптопереводов Fintopio и убеждал людей инвестировать в проект. Однако, как отмечается, после получения инвестиций Новак исчез. Сотрудники Fintopio остались без зарплаты, а инвесторы — без вложенных средств.

Сообщается, что Новак также частно утверждал, что якобы знаком с арабскими принцами и основателем Telegram Павлом Дуровым. Известно, что в 2020 году криптотрейдера приговорили к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима за два эпизода мошенничества.

Фото:@t0r / Instagram

